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Aprilia'dan Katar GP’ye katılmak istemeyenlere: “İşinizi yapmayacaksanız evinizde oturun!”

Massimo Rivola, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Katar GP'si hakkında rakiplerine tepki göstererek organizatörlerin güvenlik garantisine güvenilmesi gerektiğini savundu.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 4 Kas 2026 11:30

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Massimo Rivola, Teamchef Aprilia Racing

Fotoğraf: Alexander Trienitz

MotoGP takviminin yaklaşan Katar Grand Prix’si, Orta Doğu’da tırmanan gerilim nedeniyle padoğun gündeminde yer almaya devam ediyor. 22 pilottan 19’unun Katar’da yarışmak istememesi ve Yamaha’nın yarıştan çekilme kararının ardından gözler diğer takımlara çevrildi.

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Organizatörlerin ve MotoGP yönetiminin takımlara güvenlik garantisi vermesi üzerine Ducati, KTM ve Honda ile Katar’a gideceklerini belirten Aprilia CEO’su Massimo Rivola, konunun etrafında yaratılan tartışmalara tepki göstererek yarışa katılmak istemeyen sürücü ve personeli sert dille eleştirdi.

Konu hakkında basına konuşan Rivola, şunları söyledi: "Dürüst olmak gerekirse Katar’ın iptal edilmesi halinde Jorge için iyi mi yoksa kötü mü olacağıyla ilgilenmiyorum. Ben olaya çok daha farklı bir açıdan bakıyorum.”

“Eğer yetkililer bize gidiyoruz diyorsa, gideriz. Organizatör yetkin bilgi ve belgelerle ortamın güvenli olduğunu söylüyorsa gitmek zorundayız, tüm bu gereksiz tartışmalara hiç gerek yok. Açıkçası yaratılan bu yaygarayı hiç anlamıyorum.”

“Evet, ben Katar’a gitmek istiyorum. Eğer işinizi yapmayacaksanız evinizde oturun. Siz gazeteciler, bir yönetici olarak ben, mühendisler ve sürücüler... Bu dediğim herkes için geçerli. Organizatör tüm verileri inceleyip 'gidiyoruz' diyorsa, gidilir ve konu orada kapanır."

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Ducati takım patronu Davide Tardozzi’de geçtiğimiz günlerde benzer açıklamalarda bulunmuş ve, "Paddock içerisinde çok fazla tartışmanın yaşandığı bir gerçek. Ancak biz sürücülerimize ve ekibimize gerekli açıklamaları yaptık; organizatörler bize ortamın tamamen güvenli olduğuna dair güvence verdi ve biz de bu karara sonuna kadar güveniyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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