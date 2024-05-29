Aprilia ile anlaştığını yalanlayan Vinales, 2025 için tekliflere açık

MotoGP'de 10 zaferi olan Vinales, 2021 sezonunun ikinci yarısından bu yana Aprilia ile çalışıyor ve yönetimin favorisi haline geldi.

Aprilia'nın Vinales'e olan inancı, bu yılın başlarında Amerika'da İtalyan üreticiyle ilk yarışını kazanmasıyla karşılık buldu.

Bir süredir Vinales'in Aprilia'daki geleceğinin güvence altında olduğu düşünülüyordu ve Aleix Espargaro'nun geçen hafta 2024 sonunda emekli olacağını açıklamasıyla bu düşünce daha da güçlendi.

Katalonya GP hafta sonu sırasında konuşan Aprilia CEO’su Massimo Rivola, Vinales'in 2025'te takımda kalacağının kesinleştiğini söylemişti.

Ancak Katalonya GP'sinde 12. olan Vinales, Autosport'a yaptığı açıklamada bunu yalanladı.

“Hayır, hayır, onaylanmadım. Gelecek yıl için bir kontratım yok."

"Aprilia ile devam etmekle ilgileniyorum çünkü çok iyi bir iş yapıyoruz, ancak bugüne, Le Mans'a veya Jerez'e bakınca, beklemek en iyisi. Beklemek zorundasınız."

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“Açık kapılar var ve biraz bekleyip performans açısından benim için en iyisinin ne olduğuna karar vermeniz gerekiyor."

“Açık konuşmak gerekirse kazanmak istiyorum ve kazanmak için mücadele edebilecek yeteneğe sahip olduğumu düşünüyorum. Şimdi en seçeneğin ne olduğuna iyice bakmam gerekiyor."

“Bana en iyi seçeneği sağlayacak paket hangisi? Kendimden en iyisini hangi paketten alabilirim? Buna bakmalıyım."

Katalonya GP hafta sonunda Rivola, Aprilia'nın Espargaro'nun yerine İtalyan bir sürücü ile ilgilendiğini ima etti.

Enea Bastianini'nin adı son haftalarda Aprilia ile anılırken, Rivola Marco Bezzecchi'nin adını da verdi.

“Cumartesi günkü yarıştan sonra ona [Espargaro'ya] emin olup olmadığını, gerçekten emekli olmak isteyip istemediğini sordum. Fakat bana kararını verdiğini söyledi."

“Şimdi Ducati'nin kararını bekliyoruz. O zaman Enea Bastainini veya Marco Bezzecchi gibi ilginç İtalyan sürücüler olabilir.”