Aprilia: “Gelecek sene 2020 motosikletleriyle yarışmak delilik olmaz”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ilk sekiz yarışın ya ertelendiği ya da iptal edildiği 2020 MotoGP sezonunun ne zaman başlayacağı belli değil.

Bu yarış eksikliği, takımların finansal sorunlarla karşılaşmasına neden oldu. Serinin organizatörü Dorna Sports ise, tüm bağımsız MotoGP takımlarının yanı sıra Moto2 ve Moto3 takımlarına toplamda 9 milyon euro’luk bir yardım paketi açıklamıştı.

Eski Ferrari F1 sportif direktörü Rivola, F1’in 2021 kuralları paketini bir yıl erteleme kararını övdü ve MotoGP’nin de benzer önlemlere bakması gerektiğini söyledi.

Motorsport.com’a konuşan Rivola, “Tünelin ucundaki ışığı göremediğimiz bugünkü durumda, sadece performansı düşünmek yanlış olur.”

“Dünyanın ne gibi bir durum içerisinde olduğunu anlamalıyız. F1’in yaptığı doğruydu ve bunu bizim de değerlendirmemiz gerek.”

“Maliyetleri azaltıyorsa, 2020 motosikletleri ile 2021’de yarışmanın delilik olduğunu düşünmüyorum.”

“Ancak bunu yapmak için binlerce farklı yol da olabilir. Sürücü başına sadece bir motosiklet gibi yollar da olabilir. Çeşitli seçenekler var.” ifadelerini kullandı.

MotoGP teknik kuralları 2021’de büyük ölçüde aynı olacak ve imtiyazsız takımlar (Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati) sezon başına kullanılabilecek elektronik, motor gibi belirli gelişim alanlarını sınırlanacak ve bu takımlar için yıl boyunca sadece bir kez aero paketi değişimine izin verilecek.

Bu sezon takvimde rekor şekilde 20 yarışa sahip olan MotoGP, buna karşın gelecek sene daha az test gerçekleştirecek.