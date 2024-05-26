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MotoGP

Aprilia, Espargaro yerine geçecek pilot hakkında ipucu verdi

Aprilia CEO'su, 2025 yılında fabrika takımında Aleix Espargaro'nun yerini alacak bir İtalyan sürücüyle sözleşme imzalayabileceklerini ima etti.

Lewis Duncan
Lewis Duncan
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team, Enea Bastianini, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Perşembe günü Katalan Grand Prix'si öncesinde, üç kez MotoGP yarışı kazanan Espargaro sezon sonunda yarışlardan emekli olacağını açıkladı.

Bu durum, 2025 için şimdiden griddeki birkaç yüksek profilli isimle ilişkilendirilen fabrika koltuğunda yer açtı.

Geçtiğimiz günlerde Enea Bastiani'nin menajeri Carlo Pernat, fabrika koltuğunu kaybetmesi muhtemel olan dört kez MotoGP yarışı kazanmış sürücüyle sözleşme imzalamak için Aprilia ile yaptığı görüşmelerden bahsetti.

Ducati, gelecek haftaki İtalya GP'sinde 2025 için ikinci fabrika takımı koltuğuna kimin oturacağına dair nihai kararını verecek ve bu koltuk Jorge Martin ya da Marc Marquez'e gidecek gibi görünüyor.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, motogp.com'un Katalonya GP'deki canlı yayınında pilot pazarının bazı "iyi fırsatlar" sunduğunu söyledi ancak bir tercihi olduğunu da ima etti.

Espargaro'nun ayrılık haberinin ardından Aprilia için sırada ne olduğu sorulduğunda Rivola, "Benim için sırada sezonun sonuna kadar devam etmek var."

"Sezonun sonları en önemli kısım."

"Espargaro'yu çok odaklanmış bir şekilde tutmamız gerek. Öyle olacağına eminim. Son güne kadar kaptanımız olacak."

"Artık birçok menajerle konuşmaya başlayabiliriz ve bence piyasa oldukça ilginç olacak ve iyi fırsatlar sunacak."

"Bakalım sonunda bir İtalyan'ı bir İtalyan motosikletine bindirebilecek miyiz, yoksa bindiremeyecek miyiz?"

"Ama bence iyi fırsatlar olacak. Açıkçası Aleix'in yerini almak kimse için kolay olmayacak, bu yüzden kim gelirse gelsin çok aç gelmesi gerekecek." dedi.

Aprilia elbette daha önce de İtalyan sürücülerle çalışmış, Marco Melandri 2015'teki dönüş sezonunda kısa bir süre takımda yer almıştı.

2019'da Andrea Iannone takım için yarıştı, ancak Iannone'nin doping yasağı almasının ardından 2020'de yerini Lorenzo Savadori aldı.

Espargaro için sırada ne var?

Espargaro'nun 2025'te test sürücüsü olarak görev alması muhtemel, ancak Barcelona'da bunun Aprilia ile olmayacağını söylemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Espargaro'nun menajeri Albert Valera, "Nereye gideceğimiz söylemek için henüz erken."

"Kendisinin söylediği gibi test sürücüsü olmak istiyor."

"Yeni meydan okumaları sabırsızlıkla bekliyor, bu da muhtemelen resmi bir sürücü olarak değil de test sürücüsü olarak olsa bile yeni bir üreticiyle çalışma deneyiminin tadını çıkarmak anlamına geliyor."

"Ancak aradığı rol bu ve yeni bir meydan okumayla karşılaşabileceğini düşünürken aynı zamanda biraz yavaşlamak istedi."

"Dolayısıyla, bunun yeni bir üreticide test sürücüsü rolü olabileceğini anladı."

"Nereye gideceğini ya da gitmeyeceğini anlamak için henüz erken olan bazı görüşmeler yapıyoruz."

"Ancak çok iyi bir seviyede ve bence Aleix gibi bir test sürücüsüne sahip olmak bir üretici için çok iyi bir fırsat." dedi.

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