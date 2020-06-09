Aprilia, Espargaro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı

Pol Espargaro'nun kardeşi, 2017 yılında Suzuki'deki koltuğunu Andrea Iannone'ye kaybetmesinin ardından Aprilia'ya katıldı ve şimdiye kadarki en iyi sonucu altıncılıktı.

Espargaro geride kalan üç yılda Aprilia için önemli bir isim olduğunu kanıtladı ve 2020 sezonu için hazırlanan RS-GP'nin geliştirilmesinde büyük rol oynadı.

Motorsport.com'a yaptığı son açıklamada Aprilia ile yeni bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti ve Salı günü İtalyan marka ile yeni sözleşme imzaladığını doğruladı.

Espargaro’nun takım arkadaşının kim olacağı henüz bilinmiyor çünkü Iannone, doping ihlali nedeniyle 18 aylık men cezası almış durumda.

Aprilia, Iannone'ye desteğini her zaman ortaya koydu ve yasağın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ancak, Ducati'den ayrılacağını açıklayan Danilo Petrucci'ye teklif götürülmesi daha mantıklı görünüyor.

Öte yandan Alex Marquez'in LCR'ye gitmesi ve ondan boşalan koltuğa da Pol Espargaro'nun geçmesi planlanıyor.

Marquez'in LCR'de Cal Crutchlow'un yerini alması bekleniyor.

LCR dışındaki seçenekleri çok sınırlı olan Crutchlow'un emekli olma ihtimali ortaya çıkabilir.

2021 MotoGP gridi: