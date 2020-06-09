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MotoGP / Son dakika

Aprilia, Espargaro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı

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Aprilia, Espargaro ile iki yıllık yeni sözleşme imzaladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Haz 2020 12:35

Aprilia, Aleix Espargaro'nun sözleşmesini iki yıl daha uzattığını resmen açıkladı.

Pol Espargaro'nun kardeşi, 2017 yılında Suzuki'deki koltuğunu Andrea Iannone'ye kaybetmesinin ardından Aprilia'ya katıldı ve şimdiye kadarki en iyi sonucu altıncılıktı.

Espargaro geride kalan üç yılda Aprilia için önemli bir isim olduğunu kanıtladı ve 2020 sezonu için hazırlanan RS-GP'nin geliştirilmesinde büyük rol oynadı.

Motorsport.com'a yaptığı son açıklamada Aprilia ile yeni bir anlaşmanın yakın olduğunu söylemişti ve Salı günü İtalyan marka ile yeni sözleşme imzaladığını doğruladı.

Espargaro’nun takım arkadaşının kim olacağı henüz bilinmiyor çünkü Iannone, doping ihlali nedeniyle 18 aylık men cezası almış durumda.

Aprilia, Iannone'ye desteğini her zaman ortaya koydu ve yasağın kaldırılması gerektiğini belirtti.

Ancak, Ducati'den ayrılacağını açıklayan Danilo Petrucci'ye teklif götürülmesi daha mantıklı görünüyor.

Öte yandan Alex Marquez'in LCR'ye gitmesi ve ondan boşalan koltuğa da Pol Espargaro'nun geçmesi planlanıyor.

Marquez'in LCR'de Cal Crutchlow'un yerini alması bekleniyor.

LCR dışındaki seçenekleri çok sınırlı olan Crutchlow'un emekli olma ihtimali ortaya çıkabilir.

2021 MotoGP gridi:

Takım Sürücüler
Repsol Honda

Spain Marc Marquez

Spain Pol Espargaro*
Monster Yamaha

Spain Maverick Vinales

France Fabio Quartararo
Ducati

Australia Jack Miller

Açıklanmadı
Suzuki

Spain Alex Rins

Spain Joan Mir
Aprilia

Spain Aleix Espargaro

Açıklanmadı
KTM Açıklanmadı
LCR Honda

Spain Alex Marquez

Japan Takaaki Nakagami*
Petronas Yamaha

Italy Franco Morbidelli

Açıklanmadı
Pramac Ducati

Italy Francesco Bagnaia

Spain Jorge Martin*
Avintia Ducati

Açıklanmadı
Tech 3 KTM

Açıklanmadı

*Resmi değil fakat açıklanacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Aleix Espargaro
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

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