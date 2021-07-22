Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi
MotoGP Haberler

Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Aleix Espargaro, Aprilia'nın 2021 sezonunda kaydettiği ilerlemenin podyum mücadelesine yaklaştığını fakat düzenli olarak podyum mücadelesi vermek için biraz daha fazlasına ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

Aprilia, 2021 RS-GP ile modern MotoGP döneminde şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçiriyor ve düzenli olarak ilk altıya girmeleri sayesinde, şimdiye kadar 65 puan topladılar ve takımlar şampiyonada sekizinci sırada yer alıyorlar.

Aprilia, Sachsenring'de gerçekleştirilen yarışta 2000 yılından bu yana ilk kez sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı başardı.

Geçen yılın ardından pek çok isim Aprilia'ya katılmayı reddetmişti. Ancak gösterdikleri performansla beraber Andrea Dovizioso'nun adı gelecek yıl için İtalyan ekiple anılıyor ancak koltuğun bir başka yıldız isim Maverick Vinales'e gitmesi bekleniyor.

Şu anda Aprilia'nın ana zayıflığı, rakiplerine kıyasla düzlüklerde epey yavaş kalmaları gibi görünüyor ancak imtiyazlı üretici oldukları için sezonun ikinci yarısında yeni bir motora sahip olabilecekler.

Espargaro, motosiklette kaydettikleri gelişim sayesinde artık daha fazla güç almaya hazır olduklarını ve bu yıl bitmeden elde edebileceklerini belirtti.

Autosport'a konuşan Espargaro, Aprilia'nın bu sezon motoru geliştirebileceğinden emin olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aprilia'nın iyi tarafı, yıllar sonra mühendislerin bana, işime ve onlara söylediğim her şeye inanıyor olması."

"Yani, şu anda bizi sınırlayan şeyin motor olduğunu gayet iyi biliyorlar."

"İyi olan şey bu yıl bana özellikle temeli RS-GP21 olan ve daha fazla güç çıkarmaya hazır bir motosiklet vermiş olmaları."

"Mevcut gücün tamamını kullanıyoruz ve artık yeni aerodinami sayesinde motosikletin önü kalkmıyor."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Artık hazırız ve onlar da i tam gazdayken ve tüm gücü lastiklere vermişken, tek eksik yanımızın düzlüklerdeki saf güç eksikliği olduğunu ve rakiplerimizle savaşmak için yeterli olmadığını biliyorlar."

“Bunu gayet iyi biliyorlar ve çok çalışıyorlar, bu yüzden bu konuda bir şeylere sahip olmak için 2022 sezonuna kadar beklemek zorunda kalmayacağıma eminim."

"Umarım sezonun son bölümü için bazı yeni şeyler olur çünkü çok ama çok yakınız."

"Evet, başardıklarımızdan keyif almak istiyorum çünkü iyi bir iş çıkarıyoruz ama kendi içimde biraz hayal kırıklığı da yaşıyorum."

"Her yarışta podyum için savaşmak için sadece biraz daha fazlasına ihtiyacımız var."

paylaşım
yorumlar
Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi

Önceki haber

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler

13 s
2
Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

1 g
3
Formula 1

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

12 s
4
Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

21 s
5
Formula 1

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

14 s
Son Haberler
Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor
MOTOGP

Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

2 s
Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi
MOTOGP

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi

19 s
KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş
MOTOGP

KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş

20 Tem 2021
Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor
MOTOGP

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor

20 Tem 2021
Yamaha'dan ayrılma kararı sonrası Vinales'in MotoGP kariyeri "durma noktasına" geldi
MOTOGP

Yamaha'dan ayrılma kararı sonrası Vinales'in MotoGP kariyeri "durma noktasına" geldi

14 Tem 2021
Son Videolar
MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak 00:38
MotoGP
28 Haz 2021

MotoGP: Vinales, 2022'de Yamaha'dan ayrılacak

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
27 Haz 2021

MotoGP Hollanda GP grid pozisyonları

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı 00:32
MotoGP
25 Haz 2021

MotoGP: VR46, Ducati'yle üç senelik anlaşma imzaladı

MotoGP: Assen'de sanal tur 01:43
MotoGP
24 Haz 2021

MotoGP: Assen'de sanal tur

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
19 Haz 2021

MotoGP Almanya GP grid pozisyonları

Daha fazlası
Lewis Duncan
KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş
MotoGP

KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor Avusturya GP II
MotoGP

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor

Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"
MotoGP

Mir: "Suzuki'nin gelişim eksikliği, Brivio'nun ayrılığıyla ilgili değil"

Aleix Espargaro Daha fazlası
Aleix Espargaro
Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor Katalan GP
MotoGP

Espargaro, Dovizioso'nun neden Aprilia MotoGP koltuğuna geçmeyeceğini anlamıyor

Le Mans MotoGP'de yarış dışı kalan Espargaro: ''Daha önce hiç böylesine hüsrana uğramamıştım'' Fransa GP
MotoGP

Le Mans MotoGP'de yarış dışı kalan Espargaro: ''Daha önce hiç böylesine hüsrana uğramamıştım''

Espargaro: "Aynı pistte ikinci yarış 'saf' yarış olmuyor"
MotoGP

Espargaro: "Aynı pistte ikinci yarış 'saf' yarış olmuyor"

Aprilia Racing Team Daha fazlası
Aprilia Racing Team
Espargaro: ''Aprilia'nın motosikleti bir 'devrim motosikleti'" Fransa GP
MotoGP

Espargaro: ''Aprilia'nın motosikleti bir 'devrim motosikleti'"

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"
MotoGP

Dovizioso: "Aprilia ile yarışlara katılma planım yok"

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi
MotoGP

Aprilia, son 3 yarış için Smith'in yerine Savadori'yi getirdi

Çok Okunanlar Bugün

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler
Formula 1 Formula 1

Mugello, Barcelona ve Paul Ricard pistleri, "sürdürülebilirlik indeksinde" zirvedeler

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"
Formula 1 Formula 1

Jos Verstappen: "Wolff'un artık beni aramasına gerek yok"

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"
Formula 1 Formula 1

Shovlin: "Hamilton-Verstappen kazası 'kaçınılmazdı"

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Hakemler Hamilton'a ya ceza vermemeliydi ya da daha ağır bir ceza vermeliydi"

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir
Formula 1 Formula 1

Mercedes, 2022 pilot kararını vermiş olabilir

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"
Formula 1 Formula 1

Horner: "F1 takım patronlarının hakemlere lobi yapması kabul edilebilir değil"

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş
Formula 1 Formula 1

Verstappen'in aracında 1 milyon euroya yakın hasar oluşmuş

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek
Formula 1 Formula 1

McLaren, Macaristan GP'ye yeni güncellemeler getirecek

Son Haberler

Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor
MotoGP MotoGP

Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi
MotoGP MotoGP

Resmi: Tayland MotoGP yarışı iptal edildi

KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş
MotoGP MotoGP

KTM, Petrucci'nin ralliye geçmesini desteklermiş

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor
MotoGP MotoGP

Resmi: Pedrosa, Avusturya'da KTM ile MotoGP'ye dönüyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.