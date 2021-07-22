Aprilia düzenli olarak podyum savaşı vermek için "biraz daha" zamana ihtiyaç duyuyor

Aprilia, 2021 RS-GP ile modern MotoGP döneminde şimdiye kadarki en iyi sezonunu geçiriyor ve düzenli olarak ilk altıya girmeleri sayesinde, şimdiye kadar 65 puan topladılar ve takımlar şampiyonada sekizinci sırada yer alıyorlar.

Aprilia, Sachsenring'de gerçekleştirilen yarışta 2000 yılından bu yana ilk kez sıralama turlarında ilk çizgiyi almayı başardı.

Geçen yılın ardından pek çok isim Aprilia'ya katılmayı reddetmişti. Ancak gösterdikleri performansla beraber Andrea Dovizioso'nun adı gelecek yıl için İtalyan ekiple anılıyor ancak koltuğun bir başka yıldız isim Maverick Vinales'e gitmesi bekleniyor.

Şu anda Aprilia'nın ana zayıflığı, rakiplerine kıyasla düzlüklerde epey yavaş kalmaları gibi görünüyor ancak imtiyazlı üretici oldukları için sezonun ikinci yarısında yeni bir motora sahip olabilecekler.

Espargaro, motosiklette kaydettikleri gelişim sayesinde artık daha fazla güç almaya hazır olduklarını ve bu yıl bitmeden elde edebileceklerini belirtti.

Autosport'a konuşan Espargaro, Aprilia'nın bu sezon motoru geliştirebileceğinden emin olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Aprilia'nın iyi tarafı, yıllar sonra mühendislerin bana, işime ve onlara söylediğim her şeye inanıyor olması."

"Yani, şu anda bizi sınırlayan şeyin motor olduğunu gayet iyi biliyorlar."

"İyi olan şey bu yıl bana özellikle temeli RS-GP21 olan ve daha fazla güç çıkarmaya hazır bir motosiklet vermiş olmaları."

"Mevcut gücün tamamını kullanıyoruz ve artık yeni aerodinami sayesinde motosikletin önü kalkmıyor."

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Gresini Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Artık hazırız ve onlar da i tam gazdayken ve tüm gücü lastiklere vermişken, tek eksik yanımızın düzlüklerdeki saf güç eksikliği olduğunu ve rakiplerimizle savaşmak için yeterli olmadığını biliyorlar."

“Bunu gayet iyi biliyorlar ve çok çalışıyorlar, bu yüzden bu konuda bir şeylere sahip olmak için 2022 sezonuna kadar beklemek zorunda kalmayacağıma eminim."

"Umarım sezonun son bölümü için bazı yeni şeyler olur çünkü çok ama çok yakınız."

"Evet, başardıklarımızdan keyif almak istiyorum çünkü iyi bir iş çıkarıyoruz ama kendi içimde biraz hayal kırıklığı da yaşıyorum."

"Her yarışta podyum için savaşmak için sadece biraz daha fazlasına ihtiyacımız var."