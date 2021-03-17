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MotoGP / Haberler

Aprilia, Dovizioso ile Jerez'de test yapacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Aprilia MotoGP takımı, önümüzdeki hafta Jerez'de 15 MotoGP galibiyeti bulunan Andrea Dovizioso ile üç günlük bir test düzenleyecek.

Aprilia, Dovizioso ile Jerez'de test yapacak

Dovizioso, uzun Ducati macerasının ardından geçen yılın sonunda fabrika ekibinden ayrıldı ve bu yılı kenarda geçirecek.

MotoGP şampiyonasını üç kez ikinci sırada bitiren Dovizioso, 2021 için Aprilia'dan yarış koltuğu teklifi aldı, ancak kariyeri adına doğru olmadığını düşündüğü için bu teklifi geri çevirdi.

Dovizioso ayrıca Yamaha'dan bir test sürücüsü olması için de teklif aldı, ancak 2022'de tam zamanlı olarak seriye dönme isteğinden ötürü bu teklifi de geri çevirdi.

Aprilia ve Dovizioso arasındaki görüşmeler Şubat ayında tekrar başladı ve son haftalarda bu görüşmeler giderek hız kazandı.

RS-GP paketinin geçen haftaki Katar sezon öncesi testindeki güçlü performansı, İtalyan sürücünün paketle ilgili merakını artırdı.

Şimdi tarafların gelecek hafta üç günlük bir test yapacağı duyuruldu.

Dovizioso, "Aprilia'nın bana ilgisinden ve bu testi gerçekleştirme imkanına sahip olmaktan son derece memnunum."

"Yeniden bir MotoGP motosikletine binmek, formumu korumak ve mühendislere geri bildirimler vermek için bu daveti memnuniyetle kabul ettim."

"Bu fırsat için Aprilia Racing'e teşekkür etmek istiyorum.” dedi.

Aprilia Racing'in CEO'su Massimo Rivola, "Bu test için Andrea'yı davet etmek bizim adımıza büyük  bir zevkti."

"Jerez'deki test günleri tarafların birbirlerini pist üstünde daha iyi tanıması için iyi bir şans olacak. Bu bir 'deneme evliliği' değil. Gelecek için herhangi bir bağlayıcı olmamakla beraber, bize birlikte bazı turlar atma fırsatı veriyor."

"Andrea'nın tüm yeteneklerinin farkındayız ve bir test için bile olsa katkıları önemli olacak." dedi.

Aprilia'da test sürücüsünün kim olacağıyla ilgili belirsizlik var. Normalde bu görevi Bradley Smith üstleniyordu ancak yarış koltuğu için olan mücadeleyi Lorenzo Savadori'ye kaybettiği için bu görevde kalma ihtimali düşük.

Öte yandan Yamaha da 12-14 Nisan tarihler arasında Cal Crutchlow'la Jerez'de bir test düzenleyecek.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team Gresini

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"

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Binder: "KTM'in MotoGP testindeki sorunları, olduğundan büyük görünüyor"
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Seri MotoGP
Editör Germán Garcia Casanova

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