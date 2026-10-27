MotoGP Avustralya GP
Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek
Aprilia, geçen hafta sonu Phillip Island'da yaşadığı bilek sakatlığının ardından Jorge Martin'in MotoGP Malezya Grand Prix'sinde yarışmayı deneyeceğini açıkladı.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 27 Eki 2026 18:15
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Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
2024 MotoGP Dünya Şampiyonu Jorge Martin, geçen hafta sonu düzenlenen Avustralya Grand Prix'sinin sprint yarışında kaza yaparak bileğini kırdı.
Martin, kazanın ardından pazar günkü yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Ancak kötü hava koşulları nedeniyle Avustralya Grand Prix'sinin iptal edilmesi, şampiyona açısından İspanyol sürücünün kaybını sınırladı.
Sprint yarışının ardından Marc Marquez, Martin karşısında 10 puanlık bir avantaj elde etti.
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Aprilia'nın açıklamasına göre Martin, Malezya Grand Prix'sinde yarışmayı denemek üzere Sepang'a gitti. İspanyol sürücünün piste çıkabilmesi için perşembe günü yapılacak sağlık kontrolünden geçmesi gerekiyor.
Martin, Sepang yarışı öncesinde yaptığı açıklamada iyileşme sürecini sürdürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Sakatlığımı atlatmak ve Sepang'a mümkün olan en iyi fiziksel durumda ulaşmak için ihtiyaç duyduğum tedaviyi görüyorum."
"Şimdiden herhangi bir tahminde bulunmak imkânsız. Durumu gün gün değerlendirmemiz gerekiyor."
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