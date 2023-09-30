Espargaro, MotoGP'nin denizaşırı yarışlarında Aprilia'nın dayanıklılığından endişeli

Üç kez Grand Prix kazanan Espargaro, RS-GP'sinin arızalanması üzerine geçtiğimiz Pazar günü Buddh Uluslararası Pisti'ndeki yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Espargaro asıl sorunun ne olduğunu açıklayamadı, ancak bunun Aprilia için sıcak mekanlarda tekrar eden bir sorun olduğunu belirtti.

Hindistan GP'sinden yarış dışı kalmasıyla ilgili olarak Espargaro, "Bilmiyorum, motosiklet durdu. Bu utanç verici. Ne zaman gerçekten çok sıcak olsa, acı çekiyoruz. Bu ilk ya da ikinci sezon değil. Bu geliştirmemiz gereken bir şey."

"Motosiklet kaynıyordu, sürmesi çok zordu. Motosikleti sürmek zorlayıcıydı ama sıcaktan dolayı zordu."

"Ama iyiydim, gerçekten iyi sürüyordum, 1 dk 45sn'de gerçekten hızlıydım, Brad [Binder] ve Joan [Mir]'den daha fazla arka lastiğim vardı."

"Bu yüzden, bence dördüncülük oldukça iyiydi, ancak bunu alamadık." dedi.

Espargaro, Tayland, Endonezya ve Malezya'da son derece sıcak duraklara sahip olan kalan yarışlara girerken bu konuda endişeli olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi: "Evet, öyle ama denizaşırı ülkelere gittiğimizde her sezon aynı şey oluyor."

Aleix Espargaro, Aprilia Yarış Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Umarım bir şeyler yapabilirler ama bu zor olacak çünkü fazla zamanımız yok."

"Bu [Aprilia'nın bunu nasıl düzelteceğine dair] çok iyi bir soru, ancak gelişmemiz mümkün değil."

"Son iki, üç sezon hep aynıydı; hatta dört sezondur [böyle] olduğunu söyleyebilirim."

"Sıcak koşullar bizim için çok zor ve bu kadar kaporta, aero ile daha da kötü oluyor."

"Kendimizi geliştirmeliyiz çünkü böyle sıcak havalarda sadece sürücüler değil, tüm motosikletler zarar görüyor."

MotoGP sezonunun denizaşırı bölümü, geçen yıl şampiyonluk mücadelesi veren Espargaro ve Aprilia'yı zor durumda bırakmıştı.

Sezonun ilk yarısında bir kez kazanan ve dört kez de podyuma çıkan Espargaro, Hollanda GP'si ile Valencia'daki final arasında (Aragon'da üçüncü olduğunda) sadece bir kez ilk beşe girebilmişti.