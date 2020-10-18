Aprilia CEO'su: "Iannone'nin doping kararının ertelenmesi, bize zarar veriyor"

Iannone'nin 18 ay spordan men edilmesi yönündeki karara itiraz etmesinin ardından 15 Ekim'de itiraz duruşması yapıldı ve duruşma neredeyse 12 saat sürdü.

MotoGP'de mücadele eden Iannone, geçen seneki Malezya GP hafta sonunda kanında steroid bulunduğu gerekçesiyle suçlu bulunmuş ve spordan 18 ay men edilme cezası almıştı. Kararın haksız olduğunu düşünen Iannone, buna itiraz etti. FIM mahkemesi, Iannone'nin Drostanolone maddesini kontamine et yoluyla yanlışlıkla yemiş olabileceği açıklamasını kabul etti ancak bunun onu aklamak için yeterli olmayacağını belirtti.

Iannone ve takımı Aprilia, geçmişte de benzer durumda kalan sporcuların olduğunu ve benzer suçlamalarda yer alan sporcuların ceza almadan kurtulduğunu savundular.

Bununla birlikte bazı uzmanlar, Drostanolone'un yüksek maliyeti dolayısıyla et üretiminde yaygın olarak kullanılmaması nedeniyle Iannone'un beraat etmekte zorlanabileceğini savunuyor.

Rivola, Aprilia'nın bu konuda 8 uzmandan destek aldığını ancak Dünya Anti Doping Ajansı'nın bunu kabul etmediğini söyledi. Son duruşmayla ilgili kararın Kasım ayının ortasında açıklanması bekleniyor ancak bu, Aprilia'nın Cal Crutchlow ve Andrea Dovizioso gibi isimlerle yapacağı olası görüşmeleri olumsuz etkiliyor.

Rivola, "Tüm yaşananlar biraz... Sinir bozucu demek istemiyorum ancak can sıkıcı olan şey, biz Iannone için bir sürü bilimsel açıklama ve sunum yapmışken, çok bilimsel olmayan şekilde karar alınmış olması."

"Dünya Anti Doping Ajansı yine işi gereği savunmamızı kabul etmedi ancak şanslıyız ki bu konuda kararı hakim verecek."

"Bu konuda Kanadalı sporcu Dominika Jaminika'nın çok benzer bir davası var ancak bu konuda çok daha fazla örnek var."

"Bir ay daha bekleyecek olmamız Aprilia'ya açık bir şekilde zarar veriyor."

"Bu dava için çok fazla zaman harcadık ve 8 bilim adamı Iannone'yi savundu. Onlar Andrea'yı ilgili sayfaları ve rakamları inceleyerek savunmaya karar verdiler."

"O isimlerden birisi Profesör Pascal Dietzel'di. O da 35 senedir dopinge karşı mücadele veriyor."

"O, burada bizimleyse bunun bir nedeni vardır. Kimseye bir şey kanıtlaması gerekmiyor."

"Bir şekilde zamanımızı boşa harcıyor olsak dahi, kararımızdan memnunum ve bir ay daha bekleyeceğiz." dedi.

Aprilia, cezanın kalkması halinde Iannone ile devam etmeyi planlıyor ancak LCR Honda'dan ayrılacak olan Cal Crutchlow ile bir ön anlaşma yapıldığı tahmin ediliyor.

Ducati'den ayrılacak olan Dovizioso'nun ise başka bir takımda test sürücüsü olması bekleniyor.