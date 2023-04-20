Aprilia, bir mekanik arıza nedeniyle iki sürücüsünün yarış dışı kalmasını izledi

Henüz ilk turda arka sürüş yüksekliği cihazı arızalanan Espargaro, bu nedenle daha alçak bir konumda takılı kaldı, bir süre sonra da 12. virajda gaza bastığında dengesini kaybederek kendini yerde buldu.

İlk turda 12. Virajdan çıkmak için gazı açtığında Espargaro kaza yaptı ve tekrar yarışa katılamadı.

Bu sorunla daha önce de -özellikle sıcak havalarda- karşılaştıklarını söyleyen Espargaro, ilginç bir şekilde bunaltıcı sıcaklarda gerçekleştirilen sprint yarışında sorun yaşamadıklarını belirtti.

Espargaro, "İlk turun tamamını arka sürüş yüksekliği cihazı arızalıyken geçtim ve 12. virajda gaza dokunduğumda ön tarafı kaybettim. Söyleyebileceğim başka bir şey yok.

"Yarış esnasında Raul da aynı sorunu yaşadı, bu oldukça kritik. Sorunu çözmeleri gerekiyor, bu bizim için ilk kez olmuyor."

"Geçen yıl bir sorun yoktu, ancak 2023 RS-GP'de bu parçayı değiştirdik ve sezon öncesi testlerinde sorunla karşılaştık."

"İlk iki yarışta bir sorun yaşamadık ama bu yarış yaşadık. Normalde sorunun en büyük sebebi sıcaklıklar, ancak sprintte bir sıkıntı olmadı Yani, ne zaman ve nasıl olacağını kontrol edemiyoruz." dedi.

Raul Fernandez, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aynı sorunu yaşayan Raul Fernandez neyse ki kaza yapmadı, ancak birkaç tur sonra garaja dönerek yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Fernandez, "Yarışa epey iyi başladım, ilk turuna ardından 13. sırada olduğumu görünce 'h******r, gerçekten iyiyim' dedim."

"Motosiklette gerçekten epey rahattım, hemen önümdeki grubu yakalamak çok kolaydı İki tur içinde Maverick [Vinales], Miguel [Oliveira] ve [Johann] Zarco'nun arkasına kadar gelmiştim ve iyi bir hızımız olduğunu düşünüyordum."

"Ancak bir mekanik sorun yaşadım, motosiklet üzerinde bir çözüm denedim ama maalesef bir çözüm yoktu. Ne olduğunu söyleyemem." dedi.