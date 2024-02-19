Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor

Suzuki'nin 2022 sezonunun sonunda şok bir şekilde çekilmesinden bu yana MotoGP'de sadece beş motosiklet üreticisi kaldı, Suzuki, organizatör Dorna ile uzun vadeli bir anlaşması olmasına rağmen böyle bir karar aldı.

2027'deki yeni kurallar, yeni veya geri dönen bir üreticinin premier sınıfa girmesi için en iyi fırsatı temsil ediyor, çünkü revizyon, mevcut yarışanlar ve potansiyel yeni gelenler arasındaki alanı eşitlemeye yardımcı olacak.

BMW, 70 yılı aşkın tarihinde MotoGP'de hiç yarışmamış en üretken üretici olarak Dorna için bariz bir hedef olacaktır.

Bavyeralı marka bu yıl 2021 şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu'nu işe alarak Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki etkisini artırdı ve M bölümü zaten güvenlik aracının resmi tedarikçisi olarak MotoGP'de yer alıyor.

Kawasaki, 2000'lerin sonundaki mali kriz sırasında şampiyonayı terk eden ve geri dönmeyen önemli bir marka. Bu açıdan geri dönmeye karar verirse seriye değer katabilir.

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, MotoGP'nin önümüzdeki yıllarda altı üreticiye sahip olma isteğinin ortasında, 2027 kurallarının potansiyeli hakkında heyecanını dile getirdi.

Yeni kural setinin seriye başka bir fabrikanın katılmasına yardımcı olup olmayacağı sorulduğunda Rivola, "Umarım öyle olur. BMW'nin Razgatlıoğlu ile [Dünya] Superbike testlerinde oldukça hızlı olduğunu görüyorum."

"Bu güzel olacak. Yatırım yapan insanların parasına saygı duyarak uydu takımlardan daha fazla yapıcıya ihtiyacımız var."

"Kawasaki ya da Suzuki geri dönmek ister mi bilmiyorum ama [daha fazla] üreticinin katılması kesinlikle güzel olur." şeklinde cevap verdi.

Joan Mir, Suzuki MotoGP Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

MotoGP üreticileri hâlâ 2027'deki yönetmelik setini tasarlamaya çalışıyor ve en büyük değişiklik mevcut 1000cc ünitelerden 850cc motorlara geçiş olacak.

Seride ayrıca tamamen sürdürülebilir yakıtlara geçilecek ve aerodinamikler de yenilenebilecek.

Yeni kurallar hakkında konuşan Rivola şunları söyledi: "MMSA ile görüşmelerimiz devam ediyor. Görünüşe göre motosikletler çok daha yavaş olacak. Şu anda oldukça hızlılar, bu yüzden kötü bir haber değil."

MotoGP son yıllarda, yarış kalitesi üzerindeki zararlı etkilerine rağmen aerodinamiğe olan bağımlılığını arttırdığı için eleştirilere maruz kaldı.

Üreticiler bu yıl Aprilia'nın yeni ve daha garip aero cihazların tanıtımına öncülük etmesiyle işleri daha da ileri götürdüler.

Ancak Rivola gelecekte MotoGP motosikletlerinde aero kullanımının azaltılmasını ve böylece yarışlarda makinelerin değil sürücülerin ön plana çıkarılmasını istiyor.

İtalyan mühendis, MotoGP'ye bir bütün olarak olumlu bir etkisi olacaksa Aprilia'nın aero'ya yıllarca yatırım yaparak elde ettiği avantajdan vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

"Daha az aero, daha az cihaz görmek ve sürücülere biraz daha fazlasını geri vermek istiyorum."

Maverick Vinales'in motoru, Aprilia Racing Fotoğraflar: Aprilia Yarış

"Eğer bu şovun ve motor sporlarının yararına olacaksa, evet [avantajımızı kaybetmeye hazırız]."

"Ama sonuçta ilgi yaratabilirsek bu işte kalabiliriz. Eğer şimdi aero ve cihazlar nedeniyle yarışlar daha az heyecanlı hale gelirse, o zaman her şey azalır."

"Bence bu yılki yarışlar oldukça ilginç olacak, ancak şu anda gördüğüm kadarıyla, herkesin yaptığı ve getirdiği gelişmeler [yarışların daha az heyecanlı hale gelmesi riski var]."