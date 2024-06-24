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MotoGP

Aprilia, 2025 MotoGP sezonu için Bezzecchi ile anlaştı

Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP sesonunda Aprilia'nın yepyeni fabrika kadrosunu tamamlayacak isim oldu.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia, VR46 sürücüsü Marco Bezzecchi ile 2025 yılından itibaren fabrika MotoGP takımında Jorge Martin'in partneri olmak üzere çok yıllı bir sözleşme imzaladı.

Daha önce Motorsport.com/Autosport'un belirttiği gibi Bezzecchi, Ducati'nin uydu takımı VR46'da geçirdiği üç sezonun ardından Noale merkezli markaya geçecek. Bezzecchi şimdiye kadar üç grand prix zaferi elde etti ve 2023'te şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Başlangıçta farklı bir markaya geçmek yerine Ducati'nin kendi içindeki kademelerde yükselmeyi ummasına rağmen, bu anlaşma Bezzecchi'nin fabrika sürücüsü olma hedefinin doruk noktasını oluşturuyor. 

Bezzecchi, 2024'te Pramac'ta en son model Desmosedici ile yarışma şansını VR46'da süreklilik ve tanıdık bir çevre lehine geri çevirdikten sonra Ducati içinde yükselme konusunda istekliydi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team

Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Ducati'nin altı kez şampiyon olan Marc Marquez'i 2025'te görevdeki Francesco Bagnaia ile takım arkadaşı yapma kararı, gelecek yıl kadroda yükselme şansını ortadan kaldırdı.

İlk yedi yarışta sadece bir podyum elde ederek ve şampiyonada takım arkadaşı Fabio di Giannantonio'nun gerisinde kalarak 2024 sezonuna kötü bir başlangıç yapan Bezzecchi, şimdi MotoGP'deki diğer İtalyan üreticiye katılmak için bir anlaşma imzaladı.

Aprilia'ya geçişi, son birkaç sezonda İspanyol Aleix Espargaro ve Maverick Vinales ile yarıştıktan sonra nihayet bir İtalyan sürücüye sahip olan Noale merkezli marka için de bir pazarlama desteği olarak görülüyor.

Bezzecchi'nin işe alınması Aprilia'nın 2025 sezonuna yepyeni bir kadroyla başlayacağı anlamına geliyor. Aprilia'nın arka sıralarda yer alan bir takımdan düzenli yarış kazanan bir takıma dönüşmesinde kilit rol oynayan Espargaro, 2024 sonunda MotoGP'den emekli olma kararını açıkladı ve şimdi Aprilia'da test sürücüsü rolünü üstlenmeye hazırlanıyor.

Bu arada Vinales, 2025 yılında Enea Bastianini ile birlikte fabrika destekli Tech3 KTM takımına geçecek.

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