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MotoGP Aprilia lansmanı

Aprilia, 2024 MotoGP motosikletini tanıttı

Aprilia MotoGP takımı, Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'in mücadele edeceği yeni renk düzenini tanıttı.

Ezel Tan
Güncel:
Aprilia RSGP24

Aprilia RSGP24

Aprilia Racing

2015 yılında MotoGP'ye geri dönen İtalyan üretici, bu yıl serideki 10. yılına girmeye hazırlanıyor.

Başlangıçta Gresini ile ortaklık kuran Aprilia, sonrasında kendi bağımsız fabrika takımıyla mücadele etmeye başladı.

Takım, son yıllarda büyük atılımlar yaptı ve hem podyum hem de galibiyet için çekişmeye başladı.

Lorenzo Savadori, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Aprilia Racing

Lorenzo Savadori, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Aprilia Racing

Photo by: Aprilia Racing

Yeni sezonda takımın sürücü kadrosunda Maverick Vinales ve Aleix Espargaro olmaya devam edecek.

Renk düzeni anlamında geçen yılla benzer bir tercih yapan Aprilia, kendine has renk düzenine ek olarak bazı kısımlara mor eklemiş durumda.

Aprilia güncellenmiş RS-GP'yi bu ayın başlarında Sepang'daki sezon öncesi testinde denemiş ve aerodinami konusundaki radikal yaklaşımıyla manşetlerde yer almıştı.

Espargaro yılın ilk testinin son gününde, Ducati sürücülerine en yakın isimdi ve genel olarak yeni Aprilia hakkında epey  iyimserdi.

Aprilia yeni renk düzenini açıklayan son takımlardan birisiydi; geriye sadece yeni renk düzenini 28 Şubat'ta tanıtacak olan Pramac Racing kaldı.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Aleix Espargaro, Aprilia Racing

Fotoğraf: Aprilia Racing

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