Aprilia, 2024 MotoGP motosikletini tanıttı
Aprilia MotoGP takımı, Aleix Espargaro ve Maverick Vinales'in mücadele edeceği yeni renk düzenini tanıttı.
Aprilia RSGP24
Aprilia Racing
2015 yılında MotoGP'ye geri dönen İtalyan üretici, bu yıl serideki 10. yılına girmeye hazırlanıyor.
Başlangıçta Gresini ile ortaklık kuran Aprilia, sonrasında kendi bağımsız fabrika takımıyla mücadele etmeye başladı.
Takım, son yıllarda büyük atılımlar yaptı ve hem podyum hem de galibiyet için çekişmeye başladı.
Lorenzo Savadori, Aleix Espargaro, Maverick Vinales, Aprilia Racing
Photo by: Aprilia Racing
Yeni sezonda takımın sürücü kadrosunda Maverick Vinales ve Aleix Espargaro olmaya devam edecek.
Renk düzeni anlamında geçen yılla benzer bir tercih yapan Aprilia, kendine has renk düzenine ek olarak bazı kısımlara mor eklemiş durumda.
Aprilia güncellenmiş RS-GP'yi bu ayın başlarında Sepang'daki sezon öncesi testinde denemiş ve aerodinami konusundaki radikal yaklaşımıyla manşetlerde yer almıştı.
Espargaro yılın ilk testinin son gününde, Ducati sürücülerine en yakın isimdi ve genel olarak yeni Aprilia hakkında epey iyimserdi.
Aprilia yeni renk düzenini açıklayan son takımlardan birisiydi; geriye sadece yeni renk düzenini 28 Şubat'ta tanıtacak olan Pramac Racing kaldı.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Fotoğraf: Aprilia Racing
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek? 2024 F1 kış testleri: Nerede ve ne zaman yapılacak, nasıl işleyecek?
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek Ferrari, artan güç ünitesi sayısına karşı yaklaşımını değiştirmeyecek
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor Aprilia, 2027 kurallarının yeni üreticileri MotoGP'ye çekebileceğini umuyor
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu FIA, AlphaTauri ile uzun vadeli anlaşma yaptığını duyurdu
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar