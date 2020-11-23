Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Aprilia, Andrea Iannone'nin doping cezası almasının ardından yeni sürücü arayışına başlamak zorunda kaldı.

Andrea Dovizioso ve Cal Crutchlow gibi isimlerle yapılan görüşmelerden sonuç alamayan İtalyan üretici, Moto2 sürücüsü Marco Bezzecchi'ye teklif yaptı, ancak VR46 ekibi takımdan ayrılmasına izin vermedi.

Marka, üç genç sürücüye MotoGP'ye geçme fırsatı sunulduğunu doğruladı. Bu isimlerden diğer ikisinin Joe Roberts ve Fabio Di Giannantonio olduğu düşünülüyor. Ancak hepsi, MotoGP'ye geçiş için hazır olmadıklarını söyleyerek bu teklifleri geri çevirdiler.

Pazartesi günü yayınlanan katılımcı listesinde, Aleix Espargaro'nun takım arkadaşının Lorenzo Savadori olduğu görülüyordu. Savadori, sezonun son üç yarışında RS-GP'yi süren isimdi.

Aprilia şimdi hem Savadori hem de Smith'in gelecek yıl takımda kalacağını doğruladı. Kimin ikinci sürücü olacağı ve kimin test sürücüsü olarak kalacağı kış testleri tamamlandıktan sonra belli olacak.

CEO Massimo Rivola, “Üç genç sürücüye MotoGP'de yarışma fırsatı sunduğumuz sır değil çünkü projemizin yetenekli genç sürücüler için çok ilginç olabileceğini düşündük, ancak henüz MotoGP için hazır hissetmediler. Aynı zamanda sözleşmeli oldukları takımlar da takımda kalmalarını tercih ettiler."

“Kararlarını saygıyla kabul ediyoruz. Hâlâ mümkün olan ancak tamamen ikna olmadığımız çözümleri seçmek yerine sürücülerimizle devam etmeyi tercih ediyoruz."

“Aleix sezonu yüksek bir seviyede bitirdi ve dünkü yarışta bile liderlerle aynı zamanları yapıyordu."

"Lorenzo da üç yarışta önemli bir ilerleme kaydetti. Ayrıca Bradley’in profesyonelliğine ve deneyimine güvenebileceğimizi biliyoruz."

"Aleix kesinlikle en iyi sürücümüz olacak. İkinci sürücü ve test sürücülüğü rolleri ise kış testi programının sonunda belirlenecek." dedi.