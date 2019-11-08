Aprilia 2020'de yeni motora geçiş yapacak

Son iki seneyi son sırada tamamlayan Aprilia, bu sene de KTM'nin 13 puan gerisinde son sırada yer alıyor.

Aprilia sürücüsü Aleix Espargaro, bir türlü ilerleme kaydedememeleri nedeniyle artık mücadele enerjisinin kaybolmaya başladığını söylemişti.

Rivola'nın kendisi de son dönemdeki dayanıklılık sorunları nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti. Aprilia sürücüleri Espargaro ve Andrea Iannone, Motegi'de motor sorunuyla yarış dışı kalmışlardı.

Rivola, gelecek sene geleneksel V yapılı motordan vazgeçmeden yeni bir tasarım kullanacaklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Rivola, "Yine V4 motorlu bir motosiklet olacak ancak V açısı farklı olacak. Bu açıdan motor yeni olacak."

"Elektronikler zaten her yarış değişiyor. Aerodinamik tasarım da farklı olacak."

"Evet, sıfır bir motosiklet olacak ancak yıllardır kullandığımız bu motosiklet, yeni tasarımın temelinde yer alacak. Bu motosikletle elde ettiğimiz tüm bilgileri göz ardı edemeyiz." dedi.

Rivola, Iannone'nin Phillip Island yarışının başında gösterdiği üzere RS-GP'nin güçlü yanlarının olduğunu ancak buna karşın çok fazla zayıf yönünün olduğunu ve onları 2020 öncesinde iyileştirmeleri gerektiğini söyledi.

Rivola, "Bu motosikletin güçlü olduğu yer, virajlarda oldukça iyi olması. Phillip Island'da bunu görebildik."

"Çok fazla fren yapmak zorunda kalıyoruz ve çok düşük vitese iniyoruz. Bu konuda eksiklerimiz var. Hızlanma da zayıf. Bu yol tutuşuyla alakalı ya da elektroniklerle alakalı olabilir. Hepsinin karşımı. Ön tekerlek çok fazla havalanıyor, bu yüzden daha fazla kanada ihtiyacımız var."

"Mevcut motosikletin sürüşü, eski modelden daha iyi ancak yine de bazı alanlarda zayıf kalıyor." dedi.