Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

İtalyan üretici, takımın test sürücüsü Bradley Smith'in 2020 versiyon RS-GP'sini Twitter üzerinden yayınladı ve yeni motosiklette yeniden tasarlanmış radikal bir kaplama, yeni bir şasi ile egzoz sistemi vardı.

Aprilia'nın 2020 motosikletinde 75 derecelik dar açılı bir güç ünitesi yerine tıpkı Honda, Ducati ve KTM'nin kullandığı gibi 90 derecelik bir V4'le güçlendireceği söyleniyor.

Smith ve eski Dünya Superbike sürücüsü Lorenzo Savadori, Pazar gününden Salı gününe kadar motosikletle sürüş yapacaklar.

Shakedown'da çaylaklara ek olarak imtiyaz hakkında sahip takımların sürücüleri de sürüş yapabiliyor. Bundan ötürü de Espargaro'nun sürüş imkanı var. Ancak 7 Şubat'ta başlayacak testten önce piste çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Aprilia çalkantılı bir kış dönemi geçirdi çünkü takımın İtalyan sürücüsü Andrea Iannone'nın lisansı doping ihlalinden ötürü FIM tarafından askıya alındı.

4 Şubat'ta İsviçre'de bir duruşma yapılacak ve test için Sepang'da bulunamayacak. Eğer uzun süreli bir ceza alırsa, takımla olan sözleşmesi fesh edilecek.

2015'te MotoGP'ye dönen Aprilia, RS-GP ile zor bir 2019 yılı geçirdi ve altı üretici arasında sezonu son sırada noktaladı. Takımı en iyi sonucu Andrea Iannone'nin Avustralya Grand Prix'sinde aldığı altıncılıktı.

Geçen yıl Aprilia patronu Romano Albesiano, 2020 motosikletinde bir devrim yapacaklarını söylemişti. Bundan ötürü de mevcut RS-GP üzerinde çok az güncelleme vardı.

Aprilia'nın geçen Kasım ayındaki Valencia ve Jerez testlerinde denebileceği herhangi bir parçası yoktu. Bu nedenle Sepang'da yeni motosikletle ilk gerçek testlerini yapmış olacaklar.