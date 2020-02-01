Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
32 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
Sıradaki Etkinlik
60 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
16 Nis
-
19 Nis
Sıradaki Etkinlik
74 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İspanya GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
Sıradaki Etkinlik
88 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Fransa GP
Biletler
14 May
-
17 May
Sıradaki Etkinlik
102 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
İtalya GP
Biletler
28 May
-
31 May
Sıradaki Etkinlik
116 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Katalonya GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
Sıradaki Etkinlik
123 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
137 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
144 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Finlandiya GP
Biletler
09 Tem
-
12 Tem
Sıradaki Etkinlik
158 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
Biletler
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
186 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
Biletler
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
193 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Britanya GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
Sıradaki Etkinlik
207 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
Biletler
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
221 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Aragon GP
Biletler
01 Eki
-
04 Eki
Sıradaki Etkinlik
242 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Japonya GP
Biletler
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
256 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avustralya GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
264 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
270 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

paylaşım
yorumlar
Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
1 Şub 2020 13:14

Aprilia, Pazar günü Sepang'da başlayacak olan Shakedown testi öncesi 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı.

İtalyan üretici, takımın test sürücüsü Bradley Smith'in 2020 versiyon RS-GP'sini Twitter üzerinden yayınladı ve yeni motosiklette yeniden tasarlanmış radikal bir kaplama, yeni bir şasi ile egzoz sistemi vardı.

Aprilia'nın 2020 motosikletinde 75 derecelik dar açılı bir güç ünitesi yerine tıpkı Honda, Ducati ve KTM'nin kullandığı gibi 90 derecelik bir V4'le güçlendireceği söyleniyor.

Smith ve eski Dünya Superbike sürücüsü Lorenzo Savadori, Pazar gününden Salı gününe kadar motosikletle sürüş yapacaklar.

Shakedown'da çaylaklara ek olarak imtiyaz hakkında sahip takımların sürücüleri de sürüş yapabiliyor. Bundan ötürü de Espargaro'nun sürüş imkanı var. Ancak 7 Şubat'ta başlayacak testten önce piste çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Aprilia çalkantılı bir kış dönemi geçirdi çünkü takımın İtalyan sürücüsü Andrea Iannone'nın lisansı doping ihlalinden ötürü FIM tarafından askıya alındı.

4 Şubat'ta İsviçre'de bir duruşma yapılacak ve test için Sepang'da bulunamayacak. Eğer uzun süreli bir ceza alırsa, takımla olan sözleşmesi fesh edilecek.

2015'te MotoGP'ye dönen Aprilia, RS-GP ile zor bir 2019 yılı geçirdi ve altı üretici arasında sezonu son sırada noktaladı. Takımı en iyi sonucu Andrea Iannone'nin Avustralya Grand Prix'sinde aldığı altıncılıktı.

Geçen yıl Aprilia patronu Romano Albesiano, 2020 motosikletinde bir devrim yapacaklarını söylemişti. Bundan ötürü de mevcut RS-GP üzerinde çok az güncelleme vardı.

Aprilia'nın geçen Kasım ayındaki Valencia ve Jerez testlerinde denebileceği herhangi bir parçası yoktu. Bu nedenle Sepang'da yeni motosikletle ilk gerçek testlerini yapmış olacaklar.

Sonraki haber
Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"

Önceki haber

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Lewis Duncan

Yarış merkezi

Katar GP

Katar GP

5 Mar - 8 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 kuralları - Neler değişti?

39dk
2
Formula 1

Baba Hamilton: "2010/2011'de Lewis'le yaşadığımız şeyler kalbimi kırdı"

3
MotoGP

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

14dk
4
Formula 1

"Virüs bu hızda yayılmaya devam ederse Çin GP'ye kimse gitmez"

5
Formula 1

Renault, 2020 F1 aracını çalıştırdı!

Son Videolar

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı 00:00
MotoGP

2020 MotoGP Ducati Tanıtımı

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

Son Haberler

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı
MGP

Aprilia, 2020 motosikletinin ilk fotoğrafını yayınladı

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"
MGP

Quartararo: "Rossi'nin yerini almak inanılmaz"

Lorenzo, 2020'de Yamaha ile bazı MotoGP yarışlarına katılabilir
MGP

Lorenzo, 2020'de Yamaha ile bazı MotoGP yarışlarına katılabilir

Marquez, omuz ameliyatından sonra ilk kez motosiklet kullandı
MGP

Marquez, omuz ameliyatından sonra ilk kez motosiklet kullandı

Resmi: Lorenzo test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönüyor!
MGP

Resmi: Lorenzo test sürücüsü olarak Yamaha'ya dönüyor!

Program

MotoGP
  • MotoGP
  • Formula 1
Biletler
Sağlayan
5 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
14 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.