Aprilia 2020 MotoGP renk düzenini tanıttı

2020 sezonu Aprilia'nın 2015 yılında MotoGP'ye dönmesinin ardından altıncı sezonu olacak.

Aprilia, Aleix Espargaro ve Andrea Iannone ikilisiyle yarışacağını açıklanmıştı ancak geçen yıl doping ihlali yaptığı gerekçesiyle İtalyan sürücünün lisansı askıya alındı ve şimdilik ne olacağı belirsizliğini koruyor.

Geçen hafta Iannone davası hakkında bir karar bekleniyordu, ancak şu ana kadar bir sonuç çıkmadı ve Katar'daki sezon öncesi testinde de yer alamayacak.

Test sürücü Bradley Smith testte hazır olacak ve yarışmayı başaramazsa ilk yarışta Iannone'nin yerini alacak.

Testler başlamadan bir gün önce yeni motosikletin örtüsünü indiren Aprilia, geçen yılla benzer bir renk düzeni tercih etti.

Aprilia, 2020 RS-GP'yi "devrim" olarak nitelendiriyor ve motosikletin iki hafta önce yapılan Sepang testlerindeki hızı dikkat çekiciydi.