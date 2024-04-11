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MotoGP Amerika GP

Antrenman kazası yapan Dovizioso'nun vücudunda kırıklar meydana geldi

Geçtiğimiz günlerde kaza yapan Andrea Dovizioso'nun durumunun iyi olduğu açıklandı.

Ezel Tan
Andrea Dovizioso

MotoGP

MotoGP'de uzun yıllar geçiren Andrea Dovizioso'nun taraftarları, geçtiğimiz günlerde İtalyan sürücünün ciddi bir kaza geçirdiği haberiyle sarsıldı.

Tüm motosiklet camiası ve İtalyan halkının büyük bir kısmı, eski dünya şampiyonu ve MotoGP yıldızı için endişeliydi.

Hem Valentino Rossi hem de Marc Márquez derhal Dovizioso'nun durumu hakkında bilgi alarak, kendisine destek oldular.

Görünüşe bakılırsa Dovizioso, motokros kazasının ardından travma geçirdi ve helikopterle Floransa'daki bir hastaneye nakledildi.

Yapılan tomografi taramasında herhangi bir anormal bulguya rastlanmadı. Bu da yaşamsal fonksiyonlarında problem olmadığını gösteriyor.

Fakat Dovizioso'nun vücudunda pek çok kırık meydana geldi; hem bileğini hem sağ köprücük kemiğini kıran Dovizoso, kolunu ve vücudunun pek çok yerini incitti.

Dovozioso, yaptığı kısa açıklamasında şöyle dedi: "Bu sefer gerçekten iyi bir darbe aldım. Kırık koleksiyonum gittikçe büyüyor ama en önemlisi CT taramasının negatif çıkmasıydı."

"Bugün daha ileri tetkiklerden geçeceğim ve nasıl gittiğini hepinize bildireceğim."

"Her zaman yanımda olan antrenörüm Yuri Naldini'ye, bana yardım eden herkese ve hastanedeki sağlık personeline çok teşekkür ederim."

"Bana mesaj gönderen herkese teşekkürler. Tüm mesajlarınızı okumaya devam edeceğim."

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Team

Andrea Dovizioso, RNF MotoGP Team

Fotoğraf: Dorna

 

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