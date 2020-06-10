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Anti-Doping Kuruluşu, Iannone'nin cezasının 4 sene olmasını istiyor!

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Anti-Doping Kuruluşu, Iannone'nin cezasının 4 sene olmasını istiyor!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
10 Haz 2020 06:36

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), Aprilia MotoGP sürücüsü Andrea Iannone'nin almış olduğu 18 aylık men cezasının 4 yıla çıkarılmasını istiyor.

Iannone, geçen sene Malezya GP hafta sonunda alınan örneklerin pozitif çıkmasının ardından spordan 18 ay men cezası almıştı.

Bu karardan memnun olmayan Iannone, geçmişte bu suçlamalardan aklanan sporcuların olduğunu söyledi ve temyiz mahkemesine gitti. Temyiz sürecinin başlamasının ardından WADA, Iannone'nin yasağının 4 yıla çıkarılmasını isteyen karşı savunmasını yaptı.

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), "CAS, İtalyan MotoGP sürücüsü Andrea Iannone ve Dünya Dopingle Mücadele Ajansı'nın, Andrea Iannone'nin doping ihlali yaptığı belirlenen ve 18 ay spordan men edilmesine 31 2020 tarihli FIM Uluslararası Disiplin Mahkemesi kararına karşı temyiz başvurularını kayıt altına aldı."

"Andrea Iannone, kararın feshedilmesini WADA ise cezanın 4 sene men ile değiştirilmesini istiyor."

"Prosedürler birleştirildi ve aynı hakimlerden oluşan panele yönlendirilecek."

"Yazılı başvuruların dosyalanması için usul takvimi oluşturulmaktadır. Henüz duruşma tarihi belirlenmedi." açıklamasını yaptı.

WADA'nın temyizi beklenmedik değil. Benzer durum 2013'te Anthony West'te yaşanmıştı. 

Yarışlar 19 Temmuz'da Jerez'de başlayacak. Aprilia, Iannone'nin cezadan kurtulması halinde onunla yarışmaya devam edeceğini açıklamıştı. Iannone'nin cezası devam ederse onun yerine Danilo Petrucci düşünülüyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Andrea Iannone Şimdi al
Takımlar Aprilia Racing Team
Editör Lewis Duncan

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