Andrea Dovizioso motokros kazasının ardından hastaneye kaldırıldı
İtalyan medyasına göre Andrea Dovizioso bu sabah antrenmanda geçirdiği ağır kazanın ardından hastaneye kaldırıldı.
Gold and Goose / Motorsport Images
Başta İtalyan RAI olmak üzere ve diğer çeşitli basın kuruluşlarında yer alan habere göre Andrea Dovizioso, sabah saatlerinde ciddi bir antrenman kazası geçirdi.
Eski MotoGP sürücüsü yere düştüğü zaman, Arezzo yakınlarındaki Terranuova Bracciolini motokros pistindeydi.
Sky İtalya'ya göre kaza bu sabah saat 11 civarında meydana geldi ve Dovizioso darbenin etkisiyle baygınlık geçirdi.
İlk raporlar Dovizioso'nun kafa travması geçirdiği fakat hayati tehlikeyi atlatmış olduğu yönünde.
İtalyan sürücü, acil servis tarafından tedavi edildikten sonra hava yoluyla Floransa'daki Careggi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şimdilik kendisine ve yaralanmalarına dair daha fazla detay bulunmuyor.
38 yaşındaki Dovizioso, 21 yılı aşkın bir dönemin ardından 2022 yılında MotoGP'den emekli oldu.
Büyük bir motokros tutkunu olan Dovizioso Faenza'daki evinin yakınında kendi pistini kurdu.
Geçen yıl, yaşam boyu başarılarından dolayı MotoGP Efsaneleri arasına dahil edildi.
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