Andrea Dovizioso, MotoGP efsanesi unvanına kavuştu!

Geçen sezon MotoGP'den emekliliğini açıklayan Dovizioso'nun MotoGP efsanesi unvanına kavuşacağı önceden duyurulmuştu.

Kendi evindeki İtalya GP'si öncesi Mugello'da hazır bulunan Dovizioso, gerçekleştirilen ufak bir törenle resmi olarak MotoGP Hall of Fame üyesi oldu.

Dovizioso'nun madalyası bizzat Dorna CEO'su Carmelo Ezpeleta tarafından takdim edildi.

Andrea Dovizioso'nun kariyerine kısa bir bakış

Kariyerine 2001 sezonunda 125cc ile (şu anda Moto3) adım atan Dovizioso, 2004 sezonunda bu klasmanda şampiyonluğa ulaştı, sonraki sezon geçiş yaptığı 250cc'de (şu anda Moto2) ise Jorge Lorenzo engelini bir türlü aşamadı.

Her şeye rağmen 2008 sezonunda MotoGP'ye giriş yapan Dovizioso, 2009 sezonunda Repsol Honda ile fabrika takımına adım attı, o sezon Donington Park'ta kariyerinin ilk galibiyetini elde etti.

2012 sezonunda Honda'dan ayrılan ve Tech3 Yamaha'ya geçiş yapan Dovizioso, uydu takımıyla şampiyona dördüncüsü olarak dikkatleri üstüne çekti -sonuç itibariyle zor zamanlardan geçiren Ducati ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Race winner Andrea Dovizioso, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk üç sezonunu Ducati'nin toparlanması için çabalayarak geçiren Dovizioso, tam yedi sezonu galibiyetsiz geçirmesinin ardından 2016 Malezya GP'sinde Ducati ile ilk galibiyetine ulaşmayı başardı.

2017 sezonuna geldiğimizde karşımızda şampiyonluğa oynayabilecek bir Ducati, dolayısıyla Marc Marquez ile mücadeleden kaçınmayan bir Dovizioso vardı, şampiyonluk savaşı son yarışa kadar gitse de mutlu sonla ayrılan taraf Marquez oldu.

O sezon kariyerinin en iyi yılını geçiren Dovizioso, tam 6 galibiyet elde ederek uzun yılların acısını da çıkarttı.

2018 ve 2019 sezonlarında bir kez daha şampiyona ikinciliğine ulaşan Dovizioso'nun sekiz senelik Ducati macerası 2020 sezonunun ardından son buldu, İtalyan sürücü, karakterini kaybeden Ducati'nin yeniden bir takım olabilmesini sağlamıştı.

2021 sezonuna boşta başladıktan sonra Franco Morbidelli'nin yerine Petronas Yamaha'ya geçen ve 2022 sezonuna da burada devam eden Dovizioso, Yamaha ile ciddi uyum sorunları yaşamasının ardından sezon ortasında takımdan ayrıldı ve emekliliğini duyurdu.

Uzun kariyerine bir 125cc şampiyonluğu, 15 galibiyet, 62 podyum, 7 pole pozisyonu sığdıran Dovizioso, birçok kişi için 2010'larda MotoGP dendiğinde akla gelecek ilk isimlerden biri.

Andrea Dovizioso, Ducati Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images