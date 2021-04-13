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MotoGP / Test raporu

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Aprilia'nın özel test davetini kabul eden Andrea Dovizioso, 2021 RS-GP ile İspanya'nın Jerez pistinde ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Andrea Dovizioso, Aprilia ile Jerez'de piste çıktı

Testin nasıl geçtiğini öğrenmek için çarşamba gününe kadar beklememiz gerekiyor, çünkü o ana kadar herhangi bir yorum yapılması beklenmiyor. Ancak Aprilia, Dovizioso'nun RS-GP ile ilk sürüşüne dair görüntüler paylaştı.

Pazartesi günü Jerez de la Frontera pistinde planlanan üç günlük testin ilk günü gerçekleşti ve İtalyan sürücünün kaç tur attığı ya da sorun olup olmadığı açıklanmadı.

Kış testlerinde yapılan ilk sürüşlerde olduğu gibi, Dovizioso'nun sürdüğü RS-GP siyah renkteydi ve Aprilia dışında herhangi bir marka çıkartması yoktu. Hatta Dovizioso'nun numarası yerine, son yıllarda kullandığı logo yer aldı.

İlk gün hakkında muhtemelen söylenecek çok az şey var çünkü Dovizioso'nun kasım ayından bu yana sürüş yapmadığını unutmamak gerekiyor. Dahası, yeni bir motosiklete adaptasyon çok zorlu bir süreç ve hızlanması zaman alabilir.

Yine de bu testin amacı temelde İtalyan sürücünün RS-GP hakkındaki ilk izlenimlerini almaktı. İtalyan üretici, bu testin birkaç hafta içinde Mugello'da yapılması hadeflnen ikinci bir teste daha yol açmasını, hatta daha somut bir göreve dönüşmesini umut ediyor.

Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia
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Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia
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Andrea Dovizioso, Aprilia

Andrea Dovizioso, Aprilia
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Lokasyon Yarış Pisti de Jerez
Pilotlar Andrea Dovizioso
Takımlar Aprilia Racing Team Gresini
Editör Matteo Nugnes

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