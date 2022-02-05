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Analiz: 2022 Aprilia motosikletindeki güncellemeler

Malezya'daki testlerin 3. gününde en hızlı isim olan Maverick Vinales'in performansı, 2022 Aprilia motosikleti RS-GP 22'nin dikkatleri üzerine toplamasını sağlamıştı. Biz de Aprilia'nın yeni motosikletinde nelerin farklı olduğuna göz atıyoruz.

Analiz: 2022 Aprilia motosikletindeki güncellemeler
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Can Çarpıcı
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RS-GP 22, Malezya testlerinin 3. gününü ilk sırada tamamlayarak ilgi çekici bir performans ortaya koymuştu. RS-GP 22'yi süren Vinales, 1:59'ların altına inebilen ilk sürücü olmuştu. Bu performans, yeni motosikletin özellikleri üzerine odaklanılmasını sağladı.

Sürücülerin hızlı yön değişimlerinde daha rahat olabilmesi için motosiklet küçültüldü. Motosikletin küçülmesiyle birlikte doğal olarak ön kanat da küçüldü ancak denge konusunda taviz verilmedi. 

Motosikletin kuyruğu da yeniden tasarlandı fakat kuyruk tarafında Ducati ve Honda'ya kıyasla farklı bir tasarım kullanıldı. 

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Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Photo by: MotoGP

Yeni RS-GP, geçen seneki motosikletin gelişime uğramış hâli. 2021'de uygulanan ekstrem konseptler, analiz edildi ve bu seneki motosiklete uyarlandılar. 

RS-GP22, 2021 motosikletinin "minyatürleştirilmiş" hâli denebilir. Bunu daha iyi anlayabilmeniz için şöyle bir örnek verelim: Pit yolunda yer alan isimler, yeni motosikletin eski motosikletin içerisine sığabileceğini söylüyorlar. 

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Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: MotoGP

RS-GP 22, 2021'deki motosikletin küçültülmüş bir versiyonu olduğundan, ön kanadın küçülmesi de şaşırtıcı olmadı. 

Ön kanat küçülse de aynı yere basma gücü üretilebiliyor ve aynı zamanda daha az sürüklenme yaşanıyor. Bu büyük bir pozitif. 

Ön kanada ek olarak, motosikletin ön tarafı da küçüldü. Bunun sebebi sürüklenmeyi azaltarak azami düzlük hızını arttırmak değil. Ön tarafın daha küçük olmasının nedeni motosikletin daha "çevik" hâle getirilmesinin istenmesi. Böylelikle, virajlardaki ani yön değişimlerinde sürücüler daha rahat olabilecekler.

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Lorenzo Savadori, Aprilia Racing Team

Photo by: MotoGP

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Vinales'i pist kenarında canlı bir şekilde takip eden isimler, daha ince ve daha aerodinamik bir gövde tasarımı olduğunu fark etmişler. Mühendisler, motosikletin ağırlığını azaltmak ile performansı korumak arasındaki en iyi dengeyi yakalamak istiyorlar. 

Uzun egzozlar, padokta oldukça popüler hâle gelseler de RS-GP 22'in arka tarafında bunu göremiyoruz. Motosikletin kuyruğu tamamen yeniden tasarlanmış durumda. Yeni kuyruk, Ducati ve Honda'nın kuyruklarına kıyasla çok daha küçük. Bu alanda farklı tasarımlar tercih edilmiş. 

RS-GP 22, iyi bir başlangıç yapmış gibi duruyor ancak asıl yorumları yapabilmek için cumartesi günü gerçek aksiyonun başlamasını bekleyeceğiz. 

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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