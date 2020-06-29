Ameliyatı başarılı geçen Dovizioso, Jerez'e yetişebilir

Ducati sürücüsü, İtalya'nın Faenza kentinde katıldığı bölgesel bir motokros yarışında kaza yaparak sol omzunun üstüne sert şekilde düşmüştü.

Dovizioso, sol omzunun kontrol edilmesi için yerel bir hastaneye götürüldü ve buradaki taramada köprücük kemiğinin kırıldığı ortaya çıktı. Daha sonra Pazar gecesi Modena'da ameliyat oldu.

Ducati ameliyatın başarılı geçtiğini doğruladı ve şimdi İtalyan sürücünün rehabilitasyon sürecine başlayacağını duyurdu.

Şu noktada 19 Temmuz'daki ilk yarışa katılımının önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

Twitter'daki kısa açıklamada Ducati şunları duyurdu: “Andrea Dovizioso, dün akşam Policlinico di Modena'daki sol köprücük kemiğinden başarılı bir ameliyat geçirdi."

“Rehabilitasyona hemen başlayacak ve 19 Temmuz 2020'de Jerez'deki 2020 MotoGP sezonunun açılış yarışında yer alacak.”

Dovizioso ise şunları ekledi: "Ameliyat iyi geçti ve operasyonu bu kadar çabuk yapan tüm sağlık ekibine teşekkür etmek istiyorum. Çok fazla acı hissetmiyorum ve bu beni çok iyimser kılıyor."

"Bu sabah eve geldim ve öğleden sonra rehabilitasyonumu planlayacağım. Önümüzdeki haftalar iyileşebileceğimden ve Jerez'deki ilk yarış için tam formda olacağımdan eminim."

Normalde Dovizioso'nun yaşadığı sakatlıkta hastanın kendi başına iyileşmesi tavsiye ediliyor. Ancak ilk yarışa katılabilmesi için ameliyat edilmesine karar verildi.

Ducati, Dovizioso'ya motokros etkinliğine katılma izni verdi, ancak takım arkadaşı Danilo Petrucci'ye aynı fırsatı vermedi.

Bu kararı açıklayan Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, motokrosun çeşitli riskler sunan bir etkinlik olduğunu bilmelerine rağmen Dovizioso'nun isteği üzerine böyle bir teste yeşil ışık yaktıklarını belirtti.