Ameliyat olacak Quartararo: "İkinci yarıda işleri yoluna koyacağım"

AssenTT yarışı öncesinde Amsterdam'da koşu yapmaya çıkan Quartararo, koşu antrenmanı esnasında kendini yerde bulmuştu. Quartararo bu kazada sol ayağındaki baş parmağını kırmış ve sol el bileğini de incitmişti.

Şampiyon sürücü, ayağındaki kırığa rağmen ağrı kesiciler alarak M1'ine bindi ve ana yarışa kadar iyi de bir hafta sonu geçiriyordu.

Fransız sürücü hem sıralama turlarını hem de sprint yarışı 4. sırada noktalamayı başarmıştı. Ana yarışta ise Quartararo için yaşanabilecek belki de en kötü senaryo yaşandı.

Yarışa istediği gibi başlayamayan Quartararo, üçüncü turda 7. virajda ön tekeri kaybederek düştü ve sonrasında pistte kayarak vatandaşı Johann Zarco'yu da düşürdü. İki sürücü de yarışa devam edemedi.

Kırık ayak başparmağıyla yarışan ve kazaya kadar iyi bir hafta sonu geçiren Quartararo böylelikle hafta sonuna acı dolu bir final yapmış oldu.

Yamaha sürücüsü, kazanın ardından hemen sağlık merkezine götürüldü. Yapılan ilk kontrollerin ardından Quartararo'nun ayak parmağındaki kırığın kaydığı ve kötüleştiği görüldü.

Bundan dolayı da Quartararo, yarın ameliyat olacak.

Konu hakkında konuşan Quartararo, "Bazı testlerden geçmem gerek, normalde ayak başparmağım için ameliyat gerek. Birkaç hafta biraz acı içinde olacağım." dedi.

Quartararo'nun şanslı olduğu tek konu 6 haftalık bir yaz arası olması. Yamaha sürücüsünün dinlenmek ve iyileşmek için bolca zamanı var.

Quartararo da bu 6 hafta içerisinde iyileşerek Silverstone yarışında pistte olabilmeyi umuyor:

"Umuyorum ki iyileşme süreci uzun sürmez. Şu anki hâlimle yarışa çıkabilir miyim bilmiyorum, muhtemelen çıkmazdım. Oldukça acı çekiyorum."

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo, 3 tur kadar süren yarışını ise şöyle özetledi: "Startta bir hata yaptım. Zaman kazanmak ve mükemmel olmak istedim, normal bir start istemedim. Mükemmel bir start için zorlarken de bir şeyi tamamen yanlış yaptım ve sıralar kaybettim."

"Sıralar kaybetmemin ardından yukarılara tırmanmaya çalıştım ama 3. turda ön lastiği kaybettim ve düştüm."

"Sezonun bu ilk yarısından sonra işleri yoluna koymaya çalışacağım, bir sonraki yarışa hazır olmak için zihinsel olarak en iyi şekilde çalışacağım."