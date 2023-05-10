Ameliyat geçiren Raul Fernandez, Le Mans'ta dönmeyi hedefliyor

Sezona sağ kolundaki ağrıların gölgesinde başlayan ve yeni takımıyla ilk dört yarışından istediğini alamayarak ayrılan Fernandez, geçen hafta tam dokuz kasın ameliyatını gerektiren "kompartıman sendromunun" düzeltilmesi için bıçak altına yattı.

Ameliyatı başarılı geçen Fernandez'in bu hafta sonu Fransa GP'sinde yarışıp yarışamayacağı belli değil, ancak kendisi Le Mans'a seyahat edecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Eski Moto2 şampiyonu şimdi Le Mans'a, Cuma sabahı ilk Antrenman başladığında en azından kolunu pistte test etmesine izin verilmesi umuduyla seyahat edecek.

Kolundaki sorunla ilgili daha fazla taramaya gitmeden ve ameliyat kararını vermeden önce Jerez'deki testlere katılan Fernandez, "Dürüst olmak gerekirse, Quiron Salud'un doktorlarıyla birlikte sonunda kolumdaki sorunu bulabildiğim ve bunun çözülmesi için ameliyata girdiğim için mutluyum."

"Bu hafta sonu Le Mans'ta yarışıp yarışamayacağımı öğrenmek için önce sağlık kontrolünden geçmem gerektiğini biliyorum. Kendimi iyi hissediyorum, umarım en azından motosikleti deneme ve kolumun durumunu öğrenme şansı yakalarım."

"Bu hafta sonu sonuçlar hakkında konuşmak zorunda değiliz, asıl önemli olan sürüş yapabilmem, formuma geri dönmeye çalışmam ve keyif almam."

Fernandez'in takım arkadaşı Miguel Oliveira ise Jerez'de Fabio Quartararo ile yaşadığı temasın ardından omzundan sakatlandı ve bu hafta sonu yerini Lorenzo Savadori'ye bırakacak.