Di Giannantonio: "2024 motivasyonum Marquez ile ilgili değil"

Sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marquez, RC213V ile geçirdiği kötü 2023 sezonunun ardından Honda'dan bir yıl erken ayrılarak 2024 için uydu Gresini Ducati takımına katılma kararı aldı.

Bu durumun sonunda Di Giannantonio, Luca Marini'nin Katar'da ilk zaferini kazanmasından bir hafta sonra, VR46 sezon sonunda Gresini sürücüsünün yerine geçmesi için bir sözleşme teklif edene kadar 2024 için bir sürüşten mahrum kaldı.

Di Giannantonio, önümüzdeki sezon Marquez ile eşit araçlarla yarışacak olmanın kendisine ekstra bir motivasyon sağlamadığını söylüyor.

VR46'nın 2024 lansmanı öncesinde Autosport'un Gresini'deki aracını Marque'ye kaptırdıktan sonra bu sezon kanıtlaması gereken bir şey olup olmadığını sorması üzerine, "Benim motivasyonum; istatistiklerim ve şampiyonluk kazanmak."

"Bu motivasyondan daha iyi olabilecek ne Marc ne de başka biri var." yanıtını verdi.

Di Giannantonio VR46 Akademisi'ne bağlı değildi ve artık organizasyonun kanatları altına girmesine rağmen kışının 'oldukça normal' geçtiğini söylüyor.

Autosport'un 'VR46 şemsiyesi altına girmekle' ilgili sorusuna, "Bu elbette farklı."

"Ama aynı zamanda, bu takımın harika bir takım olduğunu biliyordum, 10 yıllık bir takım olmalarından da belli oluyor. Çok büyük başarılar elde ettiler."

"Valensiya'da iyi bir şekilde başladık, ayrıca personelle ilk temasımız çok güzeldi. Kış da oldukça normal geçti."

"Yani benim açımdan büyük bir değişiklik olmadı. Yıl içinde bazı farklılıklar olacak çünkü Ranch'te ve VR'de daha sık antrenman yapabiliyorum."

"Benim açımdan gelişmek için büyük bir fırsat olacak."

"Ayrıca Valentino'nun patronum olması benim için süper bir yardım olacak çünkü başımızda bize tavsiyeler verebilecek bir 'tüm zamanların en iyisinin' var olması fark yaratıyor." yanıtını verdi.