Amazon, MotoGP için Drive to Survive tarzı yeni bir seri çekiyor
MotoGP organizatörü Dorna Sports, Amazon Prime platformunda Drive to Survive tarzı yeni bir seriye sahip olacaklarını doğruladı.
Formula 1'i konu alan Netflix'in Drive to Survive serisi, 2019'da ilk gösteriminden bu yana oldukça büyük bir başarı yakalamayı başardı.
Seri, F1'i daha geniş bir izleyici kitlesine ulaştırdı ve bu da seriye olan ilgiyi daha da artırdı. 2021'de F1'in, Drive to Survive ve Espor da dahil olmak üzere gençlere yönelik yapılan çeşitli çalışmalar sayesinde 1 milyar izleyiciye ulaşması bekleniyor.
Motorsport.com Perşembe günü MotoGP'nin de benzer bir seri üzerinde çalıştığını öğrenmişti, ancak neler olacağı konusunda çok az ayrıntı vardı.
Motorsport.com şimdi daha fazla bilgiye ulaştı ve Dorna Sports'un, MotoGP'nin perde arkasında yaşananları anlatması için Amazon'un Prime platformuyla anlaştığını öğrendi.
Serinin yapım şirketi olan Mediapro'ya ait özel bir çalışma grubu, 2021 sezonunun ilik iki yarışı ve yeni seriye ait ilk çekimler için Katar'a gelmiş durumda.
Henüz adı açıklanmayan bu serinin, her bölümde belli bir olay örgüsü ve padoktaki farklı karakterler üzerinde duran Drive to Survive ile benzer bir formata sahip olacağı anlaşılıyor.
Serinin uzunluğu ve ne zaman yayınlanacağıyla ilgili ayrıntılar ise şimdilik bilinmiyor.
Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Bu Haber Hakkında
|Seri
|MotoGP
|Editör
|Oriol Puigdemont