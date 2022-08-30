Alonso, Aprilia MotoGP takımının başarısıyla gurur duyuyor
İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Fernando Alonso, MotoGP'de son iki sezonda beklenmedik bir yükseliş gösteren Aprilia takımının başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Aprilia, 2002'de başlayan modern MotoGP dönemindeki dönüm noktasını 2022 Arjantin GP'de Aleix Espargaro'nun ilk galibiyeti getirmesiyle yaşadı.
Espargaro şu anda şampiyonada lider Fabio Quartararo'nun 32 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor ve bu sene her iki Aprilia sürücüsü de güçlü yarışlar çıkarıyor.
2015'te MotoGP'ye dönmesinden bu yana genelde arka sıralarda yer alan Aprilia, 2021'deki RS-GP ile ileri yönde büyük bir adım attı ve imtiyaz kuralları sayesinde motosikletini ileri taşımayı başardı.
Aprilia için anahtar değişikliklerden birisi de 2019'da Massimo Rivola'nın CEO olarak geri gelmesiydi.
Alonso, Rivola ile kardeş gibi olduklarını ve takımın çok büyük iş başardığını söyledi.
Avusturya GP hafta sonunda Aprilia'nın misafiri olan Alonso, "Massimo benim için bir kardeş gibi, birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz."
"Birlikte çalışmaya 2001'de Minardi'deyken başlamıştık. 21 senedir motor sporlarında onunla birlikte çalışıyoruz."
"Aprilia'nın son 1.5 senedir yaptıkları inanılmaz. Hepimiz Massimo ve Aprilia ile gurur duyuyoruz." dedi.
Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Avusturya GP hafta sonunda MotoGP, 2023'ten itibaren her yarış hafta sonunda Sprint yarışları yapacağını duyurmuştu. MotoGP, bu formatı hazırlarken Formula 1'den esinlendi.
Sprint yarışlarını destekleyen Alonso, MotoGP'nin attığı her adımın diğer seriler için de ilham olduğunu söyledi.
Alonso, "Bence bu harika bir fikir. Bu sayede Cumartesi günü de biraz aksiyon olacak."
"Bu sayede sadece Pazar günü değil, Cumartesi günleri de ekran karşısında olacağız."
"Grid pozisyonları açısından Pazar günkü yarışı etkilemeyecek olabilir, bu sayede sürücüler Pazar günkü grid pozisyonlarının etkilenmeyeceğini bildikleri için biraz daha fazla risk alabilirler."
"Bu yüzden bunun harika fikir olduğunu düşünüyorum. Carmelo (Ezpeleta, Dorna Sports CEO'su) ve MotoGP'nin yaptığı her şey, diğer kategoriler için her zaman ilham oluyor. Bunun bir başka ilham kaynağı olacağını düşünüyorum." dedi.
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