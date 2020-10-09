Algarve pisti, MotoGP güvenlik standartları açısından sınırda

MotoGP, 2012'den sonra ilk defa bu sene Portekiz'e gidecek ve sezon finali orada gerçekleştirilecek.

Çarşamba günü, 6 üreticinin test sürücüleri ve Espargaro, modern MotoGP motosikletleriyle pistte alışma testi gerçekleştirdiler. 13 diğer sürücü ise pisti yol motosikletleriyle denediler.

MotoGP motosikletiyle piste çıkan isimlerden olan Espargaro, testin en hızlı ismiydi ve pistin MotoGP güvenlik standartları açısından kabul edilebilir durumda olduğunu, takvimde daha tehlikeli pistlerin yer aldığını söyledi.

Espargaro, "Bu pist, MotoGP için tam olarak sınırda. Resimlere ya da televizyon görüntülerine bakarak herkes iniş çıkışlar hakkında yorum yapıyor ancak pistin geri kalanı iyi durumda."

"Kaza için yeterli alan var. Her şey sınırda ancak bana göre tehlikeli olan yer son viraj."

"En güvensiz yer son viraj. Pistin kalan bölümü, inişleri ve çıkışları limitte. Daha tehlikeli pistlerde yarışıyoruz."

"Mesela Motegi'de duvarlar Portimao'ya göre birçok noktada daha yakın. Burası son viraj haricinde yeteri kadar güvenli." dedi.

KTM'den Brad Binder, Espargaro'nun düşüncelerine destek verdi. Binder, "Sınırın üstünde olabilecek tek yer son viraj."

"Oradan çıkarken her iki tarafınızda da duvar var. Sürdüğümüz motosikletlerle oradan geçiş çok zor olmadı ancak MotoGP motosikletleriyle daha fazla güce sahip olunca, biraz daha farklı bir durum olabilir." dedi.

Pramac sürücüsü Jack Miller da son viraja dikkat çekti ancak çok daha kötülerini gördüğünü söyledi.

Miller, "Evet, biraz sınırda. Ancak daha kötülerini de gördüm. Bana göre Barcelona daha kötü ancak tabii ki seviyeyi yükseltmeye çalıştığımız her yer, daha iyi."

"Yine de o bölümü Cuma günü Güvenlik Komisyonu'nda görüşeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Şampiyona lideri Fabio Quartararo, sıradaki üçlü Le Mans ve Aragon ayağı öncesinde sakatlık riski olmaması için testlere katılmadı. Quartararo, antrenman seansının pisti tanımak için yeterli olacağını söyledi.

KTM sürücüsü Pol Espargaro ise, Cuma günü antrenmanlarında zaman kaybetme riskine karşı cadde motosikletiyle de olsa piste çıkmanın faydalı olduğunu söyledi.

Espargaro, "Portimao'da tur atmak iyi oldu. Burası MotoGP motosikletiyle sürüş yapmadan önce cadde motosikletiyle de olsa görmeniz gereken zorlu bir yer çünkü düzlüğün sonunda iniş çıkışlar var."

"Bu benim için önemliydi çünkü bu teste çıkmadan doğrudan Cuma günü piste çıksaydım, o zaman tüm gün pisti öğrenmekle geçecekti. Bu, herkesin ve tüm motosikletlerin güçlü olduğu bir kategoride acı verici olurdu." dedi.