Alex Rins, Yamaha ile şampiyon olmayı hedefliyor

Şampiyonayı üç kez ilk beşte bitirdiği ve beş Grand Prix kazandığı Suzuki'den ayrılmak zorunda kalan Alex Rins, 2023 yılı için LCR Honda'ya katıldı ve tek sezonun ardından 2024 için Yamaha ile anlaştı.

Rins, bu hamlesiyle üç yılda üç farklı motosiklet sürecek ve bu da "tutarsızlık" yorumlarını beraberinde getiriyor.

Ancak İspanyol sürücü, bunun karşısına çıkan fırsatları değerlendirmesiyle ilgili bir durum olduğunu belirtti.

Marca'ya verdiği röportajda Rins, Honda kampından ayrılışını HRC ile sözleşmesini feshetmeyi talep eden Márquez'inkiyle karşılaştırarak "Bunlar iki farklı durum."

"Marc açısından durumun nasıldı bilmiyorum. Bu konuda konuşamam çünkü onun durumunu yaşamadım."

"Benim tarafımda ise 1+1 sözleşmem vardı. Sonrasında Yamaha bana geldi ve fabrika takımlarında yarışmam için ilginç bir teklif yaptı."

"Marc hakkında çok fazla yaygara koparıldı, ki bu mantıklı fakat tekrar ediyorum benim durumumda devam etmek için sadece opsiyona bağlıydı. Yani kontratımı bozmadım." dedi.

Bu onun için yeni bir motosiklete ve yeni bir takıma geçeceği ikinci sene olacak.

Rins, "Takım değiştiriyorum ve bu da yeni insanlarla çalışmak anlamına geliyor. Yanımda Suzuki'de sahip olduğum telemetri şefini götüreceğim."

"Güvendiğim insanların benimle çalışmaya devam etmelerini ve yakınımda olmasını istedim."

"Bundan gerçekten keyif alıyorum ve şampiyonluk için mücadele etmeyi umuyorum." diyor.

Fakat bu kolay olmayacak çünkü Yamaha, 2022'nin ortasından bu yana yarış kazanamıyor.

"Ducati'nin sekiz rekabetçi motosiklete sahip olma becerisinde olduğu doğru. Çok hızlı motosikletler üretiyorlar çünkü diğerlerinden daha fazla sürücüleri var fakat Yamaha da yarış kazanmak için mücadele edebilir ve eminim ki gelecek yıl durum farklı olur."

Photo de: Yamaha Álex Rins a réalisé le test de Valence, en novembre, avec sa nouvelle équipe.

Şu ana kadar M1'de sadece bir gün geçiren Rins, kış tatilinde kendini iyi hissettiğini ve yavaş yavaş toparlandığını söylüyor.

"Sakatlığın normal bir kırık olmadığını unutmamalıyız. Kaval kemiği ağır hasar görmüştü, parçalara ayrılma söz konusuydu."

"Fakat artık her gün daha iyiye gidiyorum, kendimi iyi hissediyorum ve bu yeni motosikletle her gün ilerleme kaydedebileceğime eminim."

Yeni imtiyaz sistemi sayesinde Rins, 1 Şubat'ta düzenlenecek testle aksiyona geri dönecek.

Rins, "Fabio Quartararo yanımdayken çok ilginç olacak. Kendisi çok hızlı bir sürücü ve birlikte çok güçlü bir takım oluşturacağız."

"Size güvenen bir takıma ve kazanan bir takım arkadaşına sahip olmanın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Bence motosikleti geliştirmek için Fabio ile birlikte olmak iyi olacak çünkü motosiklet onun için tasarlandı... Daha hızlı ve daha üst sıralarda olmak için aero üzerinde birlikte çalışacağız."

"Rekabetçi bir Yamaha üretileceğine eminim."