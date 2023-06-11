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Alex Rins sprint yarışında bacağını kırdı, üç yarış kaçıracak!

Mugello'daki sprint yarışında kaza geçiren ve sağ bacağını kıran Alex Rins, İtalya GP'si de dahil olmak üzere üç yarışta çok büyük ihtimalle yer almayacak.

Oriol Puigdemont
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Haydn Cobb
, Autosport.com Editor
Alex Rins, Team LCR Honda

Sprint yarışının dördüncü turunda kaza yapan ve kazası ekrana gelmeyen Rins, hızlıca sağlık merkezine sevk edildi.

Kısa süre içinde bacağından sakatlandığı anlaşılan Rins, ameliyat için helikopterle Floransa'daki Careggi Hastanesi'ne götürüldü.

Yapılan taramalar, kendisinin sağ bacağının kırıldığını, tibia ve fibula kemiklerinin zarar gördüğünü ortaya koymakta!

Bu sakatlık nedeniyle doğal olarak İtalya GP'sinden çekilen Rins, çok büyük ihtimalle gelecek hafta Sachsenring'deki Almanya GP'sini ve iki hafta sonra Assen'deki Hollanda GP'sini kaçıracak.

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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