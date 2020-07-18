Alex Rins, sıralamalardaki kazasından sonra hastaneye kaldırıldı

Attığı son turda Rins, Q2'nin final bölümlerinde 11. viraja doğru ilerlerken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve genel muayeneye tabi tutuldu.

Yüksek hızlı virajda kaza yapan ve sert bir şekilde takla atan Rins, çakıl havuzuna çıktı.

Bir Suzuki sözcüsü, Rins'in pistin kliniğinde yapılan testler sonrasında hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yapılan kısa açıklamada şunlar belirtildi: "İkinci sıralama seansının sonunda yaptığı kaza sonrasında ve pist kliniğindeki testler sonrasında Alex Rins, an itibariyle Jerez'deki hastaneye, sağ omzundan MR çekilmesi amacıyla, sevk ediliyor."

Rins'in, Pazar günü yapılacak İspanya Grand Prix'sine katılması belirsizliğini korurken, Suzuki'nin karar konusunda sabaha kadar bekleyeceği tahmin ediliyor.

İspanyol pilot, Jerez'de garip bir gün geçirdi ve üçüncü antrenman seansı sonrasında aldığı sonuç sebebiyle direkt olarak ikinci sıralama seansına kalamadı.

Her ne kadar ilk sıralama seansından çıkma şansı yakalamış olsa da Rins, seansın sonuna doğru ikinci virajda düşük hızlı bir kaza da yaşamıştı.

Ancak Rins, Suzuki'si ile beraber dokuzuncu sırada kendine yer buldu.

Rins'in bu sakatlığı, Andrea Dovizioso'nun haftalar öncesinde İtalya'da motokros kazası geçirdiğinde yaşadığı endişenin sonrasında yaşandı.

Ducati sürücüsü, Çarşamba günü Jerez'de yaptığı testler sonrasında omzunda "garip bir acı hissetmediğini" söylemişti.

Pramac sürücüsü Jack Miller ise saniyeler önce, Rins ile aynı yerde kaza yapmıştı, ancak kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Avustralyalı pilot, yaptığı kazanın viraja çok hızlı girmesinden dolayı yaşandığını söylemişti ve Miller, seansı beşinci sırada tamamladı.