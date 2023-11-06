Alex Rins, Sepang ve Losail'de yok, yerini Lecuona alacak
LCR, on gün önce ameliyat olan Álex Rins'in Malezya ve Katar'daki yarışları kaçıracağını açıkladı.
Álex Rins'in zorlu ve uzun süren iyileşme süreci onu en azından önümüzdeki iki Grand Prix'de olumsuz etkileyecek.
LCR, iki hafta önce fıtık ve kompartman sendromu nedeniyle sağ bacağından ameliyat olan İspanyol sürücünün Sepang ve Losail'de yarışmayacağını açıkladı. Onun yerine Dünya Superbike'ta Honda adına yarışan Iker Lecuona geçecek.
Lucio Cecchinello'nun takımı, Twitter'dan yaptıkları açıklamada, "Iker Lecuona Malezya ve Katar Grand Prix'lerinde Álex Rins'in yerini alacak." ifadelerini kullandı.
İspanyol sürücü daha önce Silverstone, Red Bull Ring ve Barcelona pistlerinde sürüş yapmıştı.
Álex Rins, Mugello'daki kazasından bu yana çok zor bir iyileşme süreci geçirdi. İki kez ameliyat olan İspanyol sürücü, sakatlığının sürekli nüksetmesi nedeniyle düzenli şekilde sürüş yapamadı.
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