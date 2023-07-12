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Alex Rins, LCR Honda'dan ayrılıp Yamaha'ya mı geçiyor?

Honda ile arasındaki sıkıntıların büyüyebileceği düşünülen Alex Rins için yeni bir seçenek doğmuş vaziyette: Yamaha.

Oriol Puigdemont
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Alex Rins, Team LCR Honda

Suzuki'nin çekilmesinin ardından boşa çıkan Alex Rins-Joan Mir ikilisi, farklı takımlarla da olsa Honda ailesine katıldı.

2020 şampiyonu Mir doğal olarak Repsol Honda ile anlaşırken, Rins ise yine bir fabrika kontratıyla LCR Honda'ya gitti.

Honda kariyerine fena bir başlangıç yapmayan ve COTA'da galibiyete ulaşarak herkesi şaşırtan Rins için işler Mugello'da kabusa döndü, dengesizliğiyle bilinen motosikleti kontrol edemeyerek büyük bir kaza yapan İspanyol sürücü, bacağını kırdı ve arka arkaya üç yarış kaçırdı.

Kendisinin Honda ile 2024 sezonuna kadar sözleşmesi mevcut, ancak son haberlere göre bu sözleşmenin tamamlandığını görememe ihtimalimiz var.

Autosport'un edindiği bilgilere göre son dönemde Yamaha cephesi Rins'e ilgi göstermeye başlamış vaziyette ve gidişata göre Franco Morbidelli ile bir takas söz konusu olabilir.

Son üç sezondur sakatlıklar nedeniyle eski performansından uzak kalan Morbidelli, spora 2018 sezonunda Marc VDS Honda ile giriş yapmıştı, dolayısıyla Japon üreticiye çok da yabancı değil.

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Taraflar arasındaki gerginliğin sebebi olarak ise aylar önceki bir olay gösteriliyor: Rins'in Repsol Honda sürücüleri Marc Marquez ve Mir tarafından değerlendirilen farklı şasileri test etmeyi talep etmesi, bu talebinin reddedilmesi ve kendisine danışılmadan Kalex şasisinin kenara atılması.

Rins'in ani bir karar almak ve LCR ile sözleşmesini sonlandırmak istemediği düşünülüyor, ancak diğer seçenekleri değerlendirmek isteyecektir.

Öyle ya da böyle, Marquez bile kendisine galibiyetler ve dünya şampiyonlukları için savaşacak bir motosiklet veremeyen Honda'nın geleceğini düşünürken, Rins'in de Japon üreticiden gördüğü muamele nedeniyle aynı şeyi düşünmesi şaşırtıcı değil.

Dolayısıyla artık Yamaha ciddi bir seçenek, ipler ise Rins'i kalmaya ikna edip edemeyeceği bilinmeyen Honda'nın elinde.

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