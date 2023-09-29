Alex Rins, ağrıları nedeniyle hafta sonundan çekildi

Mugello'da büyük bir kaza geçiren ve bacağından sakatlanan Rins, bu nedenle son yedi yarıştır pistlerden uzaktaydı.

Bu süreçte yeri Iker Lecuona, Stefan Bradl ve Takumi Takahashi gibi isimler tarafından doldurulan Rins son birkaç haftadır garajı ziyaret etmekte ve geri dönüş için fırsat kollamaktaydı.

Motegi'de sağlık muayenesine giren ve sonuçların olumlu çıkmasının ardından hafta sonu piste çıkma kararı alan Rins için işler Cuma sabahı itibariyle hiç iyi gitmedi.

Her iki antrenman seansını da açık ara farkla son sıralarda tamamlayan Rins, ne limitleri zorlayabildi, ne de sakatlığı nedeniyle istediği rahatlığı yakalayamadı.

Sonuç olarak, iki antrenman seansının ardından sakatlığının devam ettiği açıklanan Rins, bu nedenle hafta sonundan çekildi.

Kendisinin yeri bir kez daha Stefan Bradl tarafından doldurulacak.