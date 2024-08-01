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MotoGP Britanya GP

Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

Alex Rins ile yeni anlaşma imzalayan Yamaha, önümüzdeki iki yıl aynı kadroyla devam edecek

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Güncel:
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamasıyla 2026 sezonunun sonuna kadar Yamaha ile MotoGP'de kalmaya devam edecek.

Anlaşma Yamaha tarafından bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak Britanya Grand Prix'si öncesinde duyuruldu, ancak iki tarafın yaklaşık bir ay önce Hollanda GP'si öncesinde anlaşmaya vardığı anlaşılıyor.

Yamaha, yeni imtiyaz sistemiyle Avrupalı rakipleri Ducati, Aprilia ve KTM ile arasındaki farkı kapatmaya çalışırken Rins'i M1'in geliştirilmesinde kilit bir oyuncu olarak görüyor.

Japon marka, altı kez MotoGP yarışı kazanan sürücüyü 2024 sezonunun başında düşük performans gösteren Franco Morbidelli'nin yerine işe aldı. Rins, şu ana kadar yarıştığı sekiz grand prix'nin dördünde puan aldı, en iyi sonuçları ise 13. sırada bitirdiği iki yarış oldu.

İspanyol pilot Assen'de açılış turunda geçirdiği büyük kazanın ardından Almanya yarışını kaçırdı ancak bu hafta sonu MotoGP'nin yaz tatilinden dönüşünde Britanya'da yer alabilecek durumda.

Rins, "Yamaha ile iki yıl daha çalışmaya devam edeceğim için çok mutluyum ve bana duydukları güven için takıma ve Iwata'daki yönetime teşekkür etmek istiyorum."

"Yamaha'yı ait olduğu yere getirmek gibi net bir hedefimiz var ve bu da şampiyonluklar için mücadele etmek. İlk dakikadan beri Yamaha'nın gelişme isteğini ve bu hedefe ulaşmak için tüm kaynaklarını nasıl kullandığını gördüm."

"Sonuç olarak ve çalışmalarımız sayesinde, bu sezon bu yönde bazı önemli adımlar attık ve önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmek istiyoruz. MotoGP'deki deneyimimi ve iş ahlakımı, hep birlikte çok sıkı çalıştığını kanıtlayan ve bunu yapmaya devam edecek olan bir takıma getirmeye devam etmekten mutluluk duyuyorum." dedi.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: MotoGP

Rins'in imzalanması, 2021 şampiyonu Fabio Quartararo'yu bir dönem daha takımda kalmaya ikna eden Yamaha'nın 2025-26'ya değişmeyen bir kadroyla gireceği anlamına geliyor.

Gelecek yıl Yamaha'nın bünyesine uydu takım olarak katılacak olan Pramac, henüz 2025 sürücülerini açıklamadı ancak Trackhouse sürücüsü Miguel Oliveira'nın işe alınmasıyla ilgili bir açıklamanın yakın zamanda yapılması bekleniyor. 

Tüm işaretler Oliveira'nın 2025'te Moto2'den bir çaylakla eşleştirileceğini gösteriyor.

Yamaha MotoGP patronu Lin Jarvis, "Álex Rins'in iki yıl daha Yamaha fabrika sürücüsü olarak devam edeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."

"MotoGP şampiyonasında tekrar zirveye dönmek için güçlü bir arzumuz ve niyetimiz olduğunu açıkça belirttik. Bu hedefe ulaşmak için şimdiden yeni personel işe aldık, iç organizasyon yapılarımızı değiştirdik ve dış teknik ortaklıklarımızı genişlettik."

"Ayrıca 2025 yılında bağımsız ikinci bir fabrika takımı ile varlığımızı genişletmeyi taahhüt ettik ve şimdi bizim ve onların arzuladığı sonuçları elde etmek için istediğimiz sürücülere sahip olduğumuzdan emin olma zamanı. Álex ile iki yıl daha sözleşme imzalamak, MotoGP projesine yönelik planımızın önemli bir parçası. "

"Álex yalnızca çok yetenekli ve hızlı bir sürücü değil, aynı zamanda teknik açıdan bilgili, çalışkan ve gerçek bir takım oyuncusu. Álex ve Fabio arasındaki işbirliği Yamaha'ya birlikte motosiklet geliştirme projesini güçlendirebileceklerine dair güven veriyor." dedi.

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