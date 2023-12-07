Alex Marquez'in MotoGP'de SRT'ye katılmasını Yamaha engellemiş

2019 Moto2 şampiyonu, 2019 sonunda emekli olan üç kez premier sınıf şampiyonu Jorge Lorenzo'nun yerine 2020'de Honda fabrika takımıyla MotoGP'deki ilk yarışına çıkmıştı.

Marquez, Honda ile üç yıl geçirdi ve geçirdiği bu üç yılda, sadece 2020'de iki podyum elde edebildi. 2023'te Gresini Ducati takımına katıldıktan sonra iki sprint ve iki grand prix podyumu kazandı.

DAZN'de Alex Marquez'in kariyerini anlatan bir belgeselde, 2020 için Moto2'de kalması ve Fabio Quartararo fabrika takımına geçtiğinde 2021 için Petronas SRT'ye geçmesi için teklif aldığını açıkladı.

Eski SRT ve RNF takım patronu Razlan Razali bunu doğrulayarak bir anlaşma imzalandığını ancak Yamaha'nın 'Marquez ailesinin hiçbir üyesi Yamaha'da olamaz' diyerek bu hamleyi engellediğini açıkladı.

Yamaha'nın bu davranışının sebebi, o zamanlar Yamaha sürücüsü olan Valentino Rossi'nin 2015 yılında Malezya Grand Prix'sinde Marc Marquez ile yaşadığı anlaşmazlıktır. Rossi'nin İspanyol sürücüyü şampiyonluk umutlarını sabote etmek için komplo kurmakla suçlamıştı.

Alex Marquez, "Moto2'deki beşinci yılımdı, bu yüzden eleştirildim."

"Yıllardır MotoGP'ye katılmak istiyordum. Yılın ortasında, Brno'da, bir yıl Moto2'de ve sanırım iki yıl da MotoGP'de Petronas Yamaha ile yarışmam için bir teklif aldım."

"Fabio Quartararo öndeydi, [2019'da] Marc ile mücadele ediyordu ve sevdiğim bir motosikletti. Sürüş tarzıma uygun olduğunu düşünmüştüm ama 'bir' sebepten dolayı olmadı." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing

Yaşananları anlatmaya devam eden Razali, "2019'da [SRT] Moto2'de bir motosikletimiz vardı, ancak Dorna 2020 sezonu için bize başka bir koltuk verdi."

"Alex'i seviyordum ve o dönem listemdeydi. Bu yüzden bazı gizli toplantılar yaptık. Marquez'in karavanında bir yıl boyunca Moto2'de bizimle olması ve 2021'de Fabio fabrika takımına geçtiğinde Alex'in bizimle MotoGP'ye geçmesi için imza attık."

"Marc ve Alex geldi ve imzaladık. Burada [telefonumda] bir fotoğraf var."

"Aslında Alex'in bizimle birlikte olması için sözleşme imzaladık. Bu Ağustos 2019'da, akşam saat 10'da oldu."

"Yamaha'ya Alex ile Moto2 ve ardından MotoGP için sözleşme imzalamak istediğimi söyledim. Yamaha da 'hayır, Marquez ailesinin hiçbir üyesi Yamaha'da olamaz' dedi."

"Neden? Bu benim takımım dedim. Bunun sebebi Marc ve onlar arasında 2015'te yaşananlardı. Onlar [Yamaha] tarafından olay kişiselleştirildi." dedi.

Rossi, Malezya'da Marquez'le çarpışmaya neden olduğu için gridin gerisinden başlama cezası aldı ve 2015 şampiyonluğu Lorenzo tarafına gitti.

Rossi bugüne kadar bu unvanın kendisinden çalındığını savunuyor. Marquez ve Rossi arasındaki gerginlik 2016 sezonunda tatlıya bağlanmıştı. Ancak 2018'de Arjantin GP'sinde ikilinin çarpışmasıyla yeniden alevlendi.

Alex Marquez 2021'de LCR Honda'ya geçerken, ironik bir şekilde, SRT'deki ikinci koltuk, o yıl dünya şampiyonluğunu kazanacak olan Quartararo'ya yer açmak için fabrika takımından gönderilen Rossi'ye verilmişti.

Gelecek sezon Alex Marquez ve Marc Marquez yeniden takım arkadaşı olacaklar. Marc Marquez, mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kala Honda'dan ayrılarak Gresini Ducati'ye katıldı.

Marc Marquez'in geçen ay Valencia testinde Ducati ile ilk kez piste çıktığında, liderin sadece 0.171 saniye gerisinde dördüncü olarak testi tamamladı.