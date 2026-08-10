Alex Marquez: “Aptalca bir hata yüzünden podyumu kaybettim”

Silverstone'daki Britanya Grand Prix'sine yedinci sıradan başlayan Alex Marquez, tempolu bir sürüşle yarışın ortalarında Bezzecchi’yi yakalamayı başarmıştı. 15. virajda yaptığı manevrayla üçüncülüğe yükselen İspanyol sürücü, hemen ardından gelen birinci virajda fren noktasını kaçırıp arka tarafın kontrolünü kaybederek pist dışına taştı.

Bezzecchi’ye geçilerek dördüncülüğe gerileyen ve yarışın kalanında rakibini tekrar yakalayamayan Gresini sürücüsü, damalı bayrağı dördüncü sırada geçti. Yarış sonrası açıklamalar yapan Marquez, bu hatanın kendisine podyuma mâl olduğunu söyledi.

Alex Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Yarışın ardından yaşadığı hayal kırıklığını gizlemeyen Alex Marquez, olayı ve hissettiklerini şu sözlerle aktardı: "Çok üzgünüm. Çünkü potansiyelim olduğunu gördüğüm ve podyum fırsatı yakaladığım bir anda, tamamen kendi yaptığım aptalca bir hata yüzünden şansımı kaybettim.”

“Bence yarışta ikincilik şansımız oldukça yüksekti. Ancak Marco’yu geçtikten hemen sonra birinci virajda fazla iyimser davrandım ve biraz geç frene bastım.”

“Ön frenle hamle yapınca arka tekerleğin zeminle teması kesildi. Bu hata bize bugün podyuma mâl oldu.”

Yaptığı hataya rağmen yarış temposundan memnun olduğunu belirten Marquez, rakibini de tebrik etmeyi ihmal etmedi: "Her şeye rağmen oldukça sağlam bir yarış çıkardığımızı düşünüyorum. Sonuna kadar hızlıydık ve denemeyi bırakmadık, önemli olan da buydu.”

“Marco kartlarını gerçekten çok iyi oynadı; arka lastiğini çok iyi koruyarak son iki tura sakladı ve o noktada bizden daha hızlıydı.”

Alex Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Birinci virajda o hatayı yaptığım an, arka lastikteki ilk tutuş kaybını hissettiğim andı. Yine de sakin kalıp devam ettim çünkü Pedro’dan daha hızlıydım ve onu geçip arayı tekrar kapatabildim.”

“Ancak önümüzde rakip motosikletler varken hava koridoru yüzünden motor garip tepkiler verebiliyor.”