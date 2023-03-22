Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Gresini Ducati ile yeni bir maceraya atılmaya hazırlanan Alex Marquez, sprint yarışlarının fiziksel açıdan zorlayıcı geçeceğini itiraf ediyor.
Bu sezon itibariyle yarış formatında ciddi bir değişikliğe giden MotoGP, artık her yarış hafta sonunda Cumartesi günü sprint yarışı düzenleyecek.
Ana yarışın yarı mesafesinde koşulacak olan sprint yarışlarında maksimum 12 puan verilecek, ana yarışın sıralamasına ise herhangi bir etkisi olmayacak.
Portekiz'deki sezon öncesi testlerinin son gününü sprint yarışı simülasyonları için kullanan sürücüler, yeni formatın fiziksel olarak ne kadar yorucu olacağına dair de fikir edindiler.
Sprint yarışında farklı bir zihniyette olacağını belirten Marquez, çok iyi uyum sağladığı Desmosedici sayesinde yarışların zevkli geçeceğini düşünüyor.
Marquez, "Arka lastiğin durumunu görebilmek için en başından beri maksimum seviyede zorlamaya ve tempomu korumaya çalışıyordum."
"Fena hissetmiyorum. Sanırım başlangıçta arka lastiği biraz fazla zorladım ama yarışın kalanında ne yapacağımızı görmek zaten plandaydı."
"Sprint yarışları başından sonuna kadar tam gaz olacak. Uzun bir yarışta biraz daha fazla adapte olmanız, sürüş stilinizi değiştirmeniz gerekir, sprint yarışında ise sadece gaza basmalısınız."
Alex Marquez, Gresini Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Fiziksel olarak oldukça zorlayıcı çünkü sınırları zorlamanız şart."
"Zihniyet açısından da ilginç olacak, çünkü normalde yarışı bitirdiğinizde kendinizi tatile çıkmış gibi hissedersiniz."
"Dolayısıyla sprint yarışları için fazla hırs yapmamak ve çoğunlukla Pazar gününe odaklanmak önemli olacak. Yine de Cumartesi gününün tadını çıkarmaya çalışacağız."
"Açıkçası sprint yarışının tadını çıkaracak motosiklete sahibiz, Ducati kısa sürüşlerde gerçekten hızlı. Bu yüzden sprint yarışlarının keyifli geçeceğini düşünüyorum." dedi.
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