Önceki / RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı
MotoGP Haberler

Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"

Gresini Ducati ile yeni bir maceraya atılmaya hazırlanan Alex Marquez, sprint yarışlarının fiziksel açıdan zorlayıcı geçeceğini itiraf ediyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Germán Garcia Casanova
Alex Marquez: "Sprint yarışları fiziksel açıdan zorlu geçecek"
Haberi dinle

Bu sezon itibariyle yarış formatında ciddi bir değişikliğe giden MotoGP, artık her yarış hafta sonunda Cumartesi günü sprint yarışı düzenleyecek. 

Ana yarışın yarı mesafesinde koşulacak olan sprint yarışlarında maksimum 12 puan verilecek, ana yarışın sıralamasına ise herhangi bir etkisi olmayacak. 

Portekiz'deki sezon öncesi testlerinin son gününü sprint yarışı simülasyonları için kullanan sürücüler, yeni formatın fiziksel olarak ne kadar yorucu olacağına dair de fikir edindiler.

Sprint yarışında farklı bir zihniyette olacağını belirten Marquez, çok iyi uyum sağladığı Desmosedici sayesinde yarışların zevkli geçeceğini düşünüyor. 

Marquez, "Arka lastiğin durumunu görebilmek için en başından beri maksimum seviyede zorlamaya ve tempomu korumaya çalışıyordum."

"Fena hissetmiyorum. Sanırım başlangıçta arka lastiği biraz fazla zorladım ama yarışın kalanında ne yapacağımızı görmek zaten plandaydı."

"Sprint yarışları başından sonuna kadar tam gaz olacak. Uzun bir yarışta biraz daha fazla adapte olmanız, sürüş stilinizi değiştirmeniz gerekir, sprint yarışında ise sadece gaza basmalısınız."

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fiziksel olarak oldukça zorlayıcı çünkü sınırları zorlamanız şart."

"Zihniyet açısından da ilginç olacak, çünkü normalde yarışı bitirdiğinizde kendinizi tatile çıkmış gibi hissedersiniz."

"Dolayısıyla sprint yarışları için fazla hırs yapmamak ve çoğunlukla Pazar gününe odaklanmak önemli olacak. Yine de Cumartesi gününün tadını çıkarmaya çalışacağız."

"Açıkçası sprint yarışının tadını çıkaracak motosiklete sahibiz, Ducati kısa sürüşlerde gerçekten hızlı. Bu yüzden sprint yarışlarının keyifli geçeceğini düşünüyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar

RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı

Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı

RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı

MotoGP
Portekiz GP

RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı RNF Racing, 2023 motosikletini tanıttı

Koruyucu kask sistemi MIPS, yakın dönemde MotoGP'de zorunlu hale gelecek

Koruyucu kask sistemi MIPS, yakın dönemde MotoGP'de zorunlu hale gelecek

MotoGP
Portekiz GP

Koruyucu kask sistemi MIPS, yakın dönemde MotoGP'de zorunlu hale gelecek Koruyucu kask sistemi MIPS, yakın dönemde MotoGP'de zorunlu hale gelecek

Marquez, aero devriminin izleyici için iyi olmayacağını düşünüyor

Marquez, aero devriminin izleyici için iyi olmayacağını düşünüyor

MotoGP
Portimao Mart testi

Marquez, aero devriminin izleyici için iyi olmayacağını düşünüyor Marquez, aero devriminin izleyici için iyi olmayacağını düşünüyor

Son Haberler

Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"

Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek" Rosberg: "Hamilton'ın Angela'yı kaybetmesi işleri daha da kötüleştirecek"

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi" Wolff: "Alonso'nun cezası aceleye getirildi, tıpkı Abu Dhabi'de yaşananlar gibi"

Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"

Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda" Marko: "AlphaTauri pilotları F1'de kalmak için kendilerini kanıtlamak zorunda"

Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"

Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP

Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek" Russell: "Michael Ferrari'de kazanmaya başladığında 30'larındaydı, benim de zamanım gelecek"

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.