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MotoGP Britanya GP

Alex Marquez: “Silverstone sürüş tarzımı rahatlıkla yansıtabildiğim bir pist”

Alex Marquez, Britanya GP’den beklentilerini ve hedeflerini dile getirdi.

Neşe Akkoyun
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Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Mark Wieland / Getty Images

2026 MotoGP sezonunun ilk bölümünde sakatlıklar nedeniyle pek çok yarışı kaçırmasına rağmen Jerez’de zafere ulaşarak geri dönen Alex Marquez, bu hafta sonu Britanya GP’sinin en güçlü isimlerinden biri olarak görülüyor. Geçen yıl Silverstone'da sprint yarışını kazanan ve pazar günkü ana yarış öncesinde de en hızlı isim olarak öne çıkan Gresini sürücüsü, pistin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu vurguladı.

Nitekim perşembe günkü basın toplantısında Francesco Bagnaia da Marquez’i favori göstererek İspanyol pilotun üzerindeki beklentiyi artırdı. Ancak Marquez, galip gelmesi durumunda Silverstone’da zafer kazanan toplam 13 farklı pilot olacağı hatırlatılınca durumu eğlenceli bir dille değerlendirdi: "Kazanmayı elbette deneyeceğim.” 

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Ronny Hartmann / AFP via Getty Images

“Fakat arkadaşlarım bana bu piste galibiyet kazanan 13. kişi olabileceğimi söyledi. Açıkçası o sayıyı pek sevmem fakat birilerinin burada tekrar kazanması lazım. Eğer ben kazanırsam '12 artı 1' diyeceğim; öylesi daha güzel.” 

“Neler olacağını göreceğiz. Hafta sonuna sakin ve rahat bir başlangıç yapacağız, sıkı çalılarsak şansımız mutlaka olacaktır."

Silverstone’da son yıllarda neden bu kadar farklı isimlerin kazandığını da analiz eden Marquez, pistin değişken hava koşullarına dikkat çekti. Geçen sezon cumartesi günü elde ettiği rahat galibiyetin ardından pazar günü havanın aniden rüzgarlanmasıyla tur zamanlarının iki saniyeye yakın yavaşladığını hatırlatan tecrübeli sürücü, bu durumun dengeleri tamamen değiştirdiğini söyledi.

Pist yapısının kendi sürüş tarzına oldukça uyduğunu belirten Marquez, rakip takımların durumunduysa şu sözlerle özetledi: "Kağıt üzerinde baktığınızda yüksek hız ve istikrar gerektiren bu pist yapısı Aprilia araçlarına çok uyuyor.” 

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Ancak burası benim de sürüş tarzımı rahatlıkla yansıtabildiğim bir yer. Elimizden gelenin en iyisini yapıp cumartesi sprint yarışının ardından tamamen pazar gününü lider bitirmeye odaklanacağız."

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