MotoGP Malezya GP

Alex Marquez, sağ omzundan ameliyat oldu: "İyileşme sürecim başlıyor"

Alex Marquez, Barselona'daki kazasının ardından köprücük kemiğinden geçirdiği ameliyat sonrası sorun yaşamaya devam ettiği sağ omzundan operasyon geçirdiğini açıkladı. İspanyol sürücü, Katar Grand Prix'sinde yarışamayacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 3 Kas 2026 16:00

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Alex Marquez, geçtiğimiz pazar günü Malezya Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamlamasının ardından, Barselona'da yaşadığı kazadan kaynaklanan sorunları gidermek için pazartesi günü ameliyat olacağını doğrulamıştı.

17 Mayıs'ta Circuit de Catalunya'da Pedro Acosta'nın motosikletiyle çarpışan ve ağır bir kaza geçiren Márquez, olayın ardından acil olarak ameliyata alınmıştı. İspanyol sürücünün dört parçaya ayrılan sağ köprücük kemiği sabitlenmişti.

Haziran ayının sonunda Assen'de pistlere geri dönen Marquez, bu tarihten itibaren omuz bölgesinde ağrı ve hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı. Üst üste iki yarış hafta sonuyla karşılaşması ise durumu daha da kötüleştirdi. İspanyol sürücü, yarışabilmek için ağrı kesici enjeksiyonlarına başvurmak zorunda kaldı.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

Marquez, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ameliyatın ayrıntılarını paylaştı: "Dün Madrid'deki Ruber Internacional Hastanesi'nde sağ köprücük kemiğimdeki ve sol elimdeki osteosentez materyallerinin çıkarılması için ameliyat oldum. Ayrıca aynı operasyon sırasında sağ omzumdan artroskopik bursektomi işlemi de gerçekleştirildi."

"Daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse, köprücük kemiğimde ve elimde bulunan plakalar ile sabitleme materyalleri çıkarıldı. Ayrıca omzumda, tendonlarla eklem arasındaki sürtünmeyi önlemeye yardımcı olan küçük bir kese de alındı. Bu son işlem, minimal invaziv bir teknik olan artroskopi yöntemiyle gerçekleştirildi."

"Ameliyat herhangi bir sorun yaşanmadan tamamlandı. Şimdi evde iyileşme sürecim başlıyor. %100 seviyeme geri dönmek için bir küçük adım daha!"

Her şey beklendiği gibi ilerlese de Marquez'in bu hafta sonu düzenlenecek Katar Grand Prix'sinde yarışamayacağı kesinleşti.

İspanyol sürücü, sezonun son yarışı olan 29 Kasım'daki Valencia Grand Prix'si öncesinde, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek Portekiz Grand Prix'sinde pistlere dönmeyi hedefliyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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