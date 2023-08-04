Prime'a abone ol
Önceki / Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"
MotoGP / Britanya GP Haberler

Alex Marquez, Rins'in Honda ile ilgili hayal kırıklığını anlıyor

Eski LCR Honda sürücüsü Alex Marquez, Alex Rins'in 2024 MotoGP sezonunda Yamaha'ya katılmak için LCR Honda'da sadece bir yıl kalmasını anlıyor.

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lewis Duncan
Alex Rins, Team LCR Honda

Yamaha, bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak Britanya Grand Prix'sinden önce yaptığı açıklama ile, sezon sonunda Franco Morbidelli ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Böylece Rins'in LCR Honda'dan Yamaha'ya geçişinin önü açılmış oldu. Sonra da taraflar resmi anlaşmayı imzaladılar.

Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılmasının ardından bu yıl LCR Honda'ya katılan Rins, HRC bünyesinde -bu yıl- yarış kazanan tek isimdi.

İspanyol sürücünün Honda ile iki yıllık bir fabrika kontratı bulunuyordu ancak anlaşmasında, bir fabrika takımından teklif gelmesi halinde ayrılabileceği yönünde madde var ve Rins yaz tatilinden önce Yamaha'ya imza attı.

Alex Marquez de LCR Honda ile geçirdiği birkaç zor yılın ardından bu yıl Japon markadan ayrılıp Gresini Ducati'ye katılmayı tercih etti. Marquez, Honda'nın kendi geri bildirimlerine çok değer vermediğini düşünüyordu.

Rins, Amerika GP'sini kazanmadan önce Honda'nın kendisinden faydalanmadığını söylemiş ve bu durumun galibiyete ulaşmasından sonra da devam ettiğini dile getirmişti. Yani bu ikilinin görüşleri çok benzer.

Perşembe günü Silverstone'da konuşan Marquez şunları söyledi: "Evet, bunu anlıyorum."

"Takım için, LCR için üzgünüm çünkü onlarla birçok şey yaşadım. Sadece yarım sezonun ardından takım değiştiriyor olması üzücü."

Alex Marquez, Team LCR Honda

Alex Marquez, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat bu hamleyi anlayabiliyorum çünkü sonuçta fabrika takımı her zaman daha caziptir ve motosikletlerin durumu da çok benzer görünüyor."

"Bir fabrika takımında daha fazla şey görme imkanınız var."

"Şaşırmadım çünkü ben de bunu yaşadım. Sezon başında bu konuda şikayet ettiğini duyduğumda da şaşırmadım."

LCR'nin Honda ile gelecek yılın sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve takım patronu Lucio Cecchinello, geçen ay KTM ile görüştüklerini söylemişti.

Ancak Cecchinello, 2024 için Honda ile ortaklıklarının devam edeceğini belirtmişti.

paylaşım
yorumlar

Morbidelli: "Yamaha'da kalmak isteyip istemediğimi sorgulamaya başlamıştım"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Buğra Sezer
Yarış sonrası pilotların podyum yorumları

Yarış sonrası pilotların podyum yorumları

Formula 1

Yarış sonrası pilotların podyum yorumları Yarış sonrası pilotların podyum yorumları

Flaş Haber: Ecclestone&#039;ın koltuğu sallantıda mı ?

Flaş Haber: Ecclestone'ın koltuğu sallantıda mı ?

Formula 1

Flaş Haber: Ecclestone'ın koltuğu sallantıda mı ? Flaş Haber: Ecclestone'ın koltuğu sallantıda mı ?

Hamilton hakkındaki polis soruşturması yüzünden üzgün olduğunu ifade etti

Hamilton hakkındaki polis soruşturması yüzünden üzgün olduğunu ifade etti

Formula 1

Hamilton hakkındaki polis soruşturması yüzünden üzgün olduğunu ifade etti Hamilton hakkındaki polis soruşturması yüzünden üzgün olduğunu ifade etti

Alex Marquez Daha fazlası
Alex Marquez
Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

MotoGP
İtalya GP

Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş" Alex Marquez, ilk virajda az kalsın "altına edecekmiş"

Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

MotoGP
Portekiz GP

Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu" Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

Alex Marquez: "Honda'da motosiklete binmeyi unuttuğumu sanmaya başlamıştım"

Alex Marquez: "Honda'da motosiklete binmeyi unuttuğumu sanmaya başlamıştım"

MotoGP

Alex Marquez: "Honda'da motosiklete binmeyi unuttuğumu sanmaya başlamıştım" Alex Marquez: "Honda'da motosiklete binmeyi unuttuğumu sanmaya başlamıştım"

Team LCR Daha fazlası
Team LCR
Alex Rins sprint yarışında bacağını kırdı, üç yarış kaçıracak!

Alex Rins sprint yarışında bacağını kırdı, üç yarış kaçıracak!

MotoGP
İtalya GP

Alex Rins sprint yarışında bacağını kırdı, üç yarış kaçıracak! Alex Rins sprint yarışında bacağını kırdı, üç yarış kaçıracak!

Alex Marquez: "Honda'nın beni LCR'e göndermesini kabullenmekte zorlandım"

Alex Marquez: "Honda'nın beni LCR'e göndermesini kabullenmekte zorlandım"

MotoGP

Alex Marquez: "Honda'nın beni LCR'e göndermesini kabullenmekte zorlandım" Alex Marquez: "Honda'nın beni LCR'e göndermesini kabullenmekte zorlandım"

Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış

Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış

MotoGP
Japonya GP

Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış Nakagami, Cuma antrenmanlarını kanlar içinde tamamlamış

Son Haberler

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

DTM DTM

2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok 2024 DTM takvimi açıklandı, pistlerde değişiklik yok

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

FE Formula E

Vettel, Formula E'ye mi geçiyor? Vettel, Formula E'ye mi geçiyor?

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

F1 Formula 1
Belçika GP

Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası" Mercedes: "Russell'ın form düşüşünün sebebi yeni araçların doğası"

Szafnauer: "Yakında döneceğim"

Szafnauer: "Yakında döneceğim"

F1 Formula 1
Belçika GP

Szafnauer: "Yakında döneceğim" Szafnauer: "Yakında döneceğim"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol