Alex Marquez, Rins'in Honda ile ilgili hayal kırıklığını anlıyor
Eski LCR Honda sürücüsü Alex Marquez, Alex Rins'in 2024 MotoGP sezonunda Yamaha'ya katılmak için LCR Honda'da sadece bir yıl kalmasını anlıyor.
Yamaha, bu hafta sonu Silverstone'da yapılacak Britanya Grand Prix'sinden önce yaptığı açıklama ile, sezon sonunda Franco Morbidelli ile yollarını ayıracağını duyurdu.
Böylece Rins'in LCR Honda'dan Yamaha'ya geçişinin önü açılmış oldu. Sonra da taraflar resmi anlaşmayı imzaladılar.
Suzuki'nin 2022 sonunda MotoGP'den ayrılmasının ardından bu yıl LCR Honda'ya katılan Rins, HRC bünyesinde -bu yıl- yarış kazanan tek isimdi.
İspanyol sürücünün Honda ile iki yıllık bir fabrika kontratı bulunuyordu ancak anlaşmasında, bir fabrika takımından teklif gelmesi halinde ayrılabileceği yönünde madde var ve Rins yaz tatilinden önce Yamaha'ya imza attı.
Alex Marquez de LCR Honda ile geçirdiği birkaç zor yılın ardından bu yıl Japon markadan ayrılıp Gresini Ducati'ye katılmayı tercih etti. Marquez, Honda'nın kendi geri bildirimlerine çok değer vermediğini düşünüyordu.
Rins, Amerika GP'sini kazanmadan önce Honda'nın kendisinden faydalanmadığını söylemiş ve bu durumun galibiyete ulaşmasından sonra da devam ettiğini dile getirmişti. Yani bu ikilinin görüşleri çok benzer.
Perşembe günü Silverstone'da konuşan Marquez şunları söyledi: "Evet, bunu anlıyorum."
"Takım için, LCR için üzgünüm çünkü onlarla birçok şey yaşadım. Sadece yarım sezonun ardından takım değiştiriyor olması üzücü."
Alex Marquez, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
"Fakat bu hamleyi anlayabiliyorum çünkü sonuçta fabrika takımı her zaman daha caziptir ve motosikletlerin durumu da çok benzer görünüyor."
"Bir fabrika takımında daha fazla şey görme imkanınız var."
"Şaşırmadım çünkü ben de bunu yaşadım. Sezon başında bu konuda şikayet ettiğini duyduğumda da şaşırmadım."
LCR'nin Honda ile gelecek yılın sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor ve takım patronu Lucio Cecchinello, geçen ay KTM ile görüştüklerini söylemişti.
Ancak Cecchinello, 2024 için Honda ile ortaklıklarının devam edeceğini belirtmişti.
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