MotoGP Portekiz GP

Alex Marquez, Portimao'da yarışmayı hedefliyor

Alex Marquez, Gresini Ducati sürücüsü olarak son iki yarışına çıkmaya hazırlanıyor. İspanyol sürücünün bu hafta sonu Portimao'da piste dönmesi bekleniyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 17 Kas 2026 12:00

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Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

2025 sezonunu dünya ikincisi olarak tamamlayan Alex Marquez, bu yıl Katalonya Grand Prix'sinde büyük bir kaza geçirmişti. Kazaya, yarışın lideri Pedro Acosta'nın motosikletinde yaşanan teknik bir sorun neden olmuştu.

Kaza sonrasında köprücük kemiğine ve eline yerleştirilen metal sabitleme parçalarının neden olduğu ağrıların yanı sıra omzundaki iltihaplanma da Marquez'in Sepang'da podyum elde etmesinin ardından ameliyat olmasına yol açtı.

Gresini, Marquez'in şimdi Portimao'da yeniden piste çıkmasının beklendiğini doğruladı.

Marquez, bu sezon Katalonya'da yaşadığı ilk sakatlıklar nedeniyle üç yarış hafta sonunu, ardından Katar'daki yarışı da kaçırmasının sonucunda şampiyonada sekizinci sırada bulunuyor.

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Mohd Rasfan - AFP - Getty Images

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