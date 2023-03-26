Alex Marquez: "Portekiz MotoGP hafta sonu 'sürücüler birliğine' olan ihtiyacı ortaya koydu"

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2023 MotoGP sezonunun ilk ayağı, Pol Espargaro'nun Cuma günkü 2. antrenman seansında geçirdiği ve hem çenesini hem de sırtındaki birkaç omuru kırdığı için oldukça zor başladı.

Kazanın ardından gözler MotoGP'ye ve pist yönetimine çevrildi çünkü kazanın gerçekleştirdiği 10. virajda şişme bariyer yoktu ve çakıl havuzundaki çakıllar da sürücülerin tüm taleplerine rağmen değiştirilmemişti.

Cumartesi günü Portekiz'de düzenlenen sprint yarışında da ilk turlarda bir dizi kaza meydana geldi.

Yamaha'dan Fabio Quartararo, agresiflik seviyelerinin yarışı "vahşi doğaya" çevirdiğini söylerken, bir şeyler yapılmazsa yakında büyük bir kaza meydana geleceğini söyledi. Bu görüş sonrasında Marc Marquez ve Francesco Bagnaia tarafından desteklenmedi.

Tüm bunlar bir kez daha bir sürücüler birliği kurulması konusunu gündeme getirdi ve Alex Marquez bunun MotoGP için artık bir gereklilik olduğunu açıkladı.

Şu anda Formula 1'de Grand Prix Sürücüler Birliği var ve tüm sürücüler buna üyeler. Ancak MotoGP'de böyle bir şey yok.

Tüm güvenlik konuları her yarış hafta sonunun cuma günü, güvenlik komisyonu toplantısında tartışılıyor ancak buna katılım zorunlu değil ve Quartararo da dahil olmak üzere pek çok isim buraya çoğu zaman gelmiyor.

Sprint ve sürücüler için belirlenen sınırların ne olması gerektiği ve bunların onlar tarafından zorlanıp zorlanamayacağı hakkında konuşan Alex Marquez, "Şu anda bunu yapabilecek güce sahip olmadığımızı hissediyorum." dedi.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bunu neyin değiştireceği sorulduğunda ise şu yanıtı verdi: "Bir sürücüler komisyonuna sahip olmak. Bu geleceğe yönelik bir şey. Dün Pol'ün yaşadığıyla ve bunun gibi şeylerle ilgili sorunlardan kaçınmamız gerekiyor."

"Sürücülerle konuşmamız ve ilk adımı kimin atacağını görmemiz gerekiyor. Ancak tüm sporlarda olduğu gibi bir sürücüler komisyonuna ihtiyacımız var."

Yarışçılar genellikle farklı görüşlere sahip olsalar da Alex Marquez, bir yarışın güvenlik gerekçesiyle boykot edilmesi ihtimalinin bir sürücüler komisyonu olması halinde kolaylıkla çözülebileceğini söylüyor ve ekliyor: "Bir dilekçe hazırlarsınız ve sunarsınız. Eğer %50'yi aşkın bir çoğunluk olursa, o zaman sorun yok demektir."

Dizginlerin kimin elinde olması gerektiği sorusuna ise Marquez "şu anda bir yarışçı olamaz" diyor ve eski bir yarışçı, hatta bir avukat olması gerektiğini söylüyor: "Çünkü bu adamın sözleşmeleri, ne yapıp ne yapamayacağımızı da bilmesi gerekecek."