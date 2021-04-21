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MotoGP / Portekiz GP / Haberler

Alex Marquez: ''Pislik Marc beni ilk yarışında yendi!''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Marquez, spora geri dönen kardeşi Marc Marquez’e, Pazar günkü Portekiz Grand Prix’sinde onu yendiği için ‘’pislik’’ diyerek şakalaştı.

Alex Marquez: ''Pislik Marc beni ilk yarışında yendi!''

Sakatlığı nedeniyle dokuz aydır yarışmayan Marc Marquez, geçtiğimiz hafta sonu Portekiz Grand Prix’siyle seriye döndü ve altıncı başladığı yarışı, yedinci sırada bitirdi.

Yarış boyunca, Marquez kardeşler birbirlerine yakın sürüşler yaptılar ve Marc, damalı bayrağı kardeşinin birkaç saniye önünde yedinci sırada geçti.

Abisiyle pistte birlikte yaptığı sürüş hakkında yorumları sorulan Alex, yenildiği için mutlu olmadığını söyledi ancak abisinin ‘’inanılmaz’’ dönüşünden övgüyle bahsetti.

Alex Marquez, Team LCR Honda

Alex Marquez, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, ’’Mutlu değilim, o bir pislik, beni ilk yarışında yeni!’’ diyerek abisiyle şakalaştı.

Sonrasında ise şöyle devam etti: ‘’Tüm yarış boyunca arkasındaydım ve lanet olsun dedim! Zorlamaya çalıştım ve son 10 turda, 1:40’lık zamanlar çıkarmaya başladı ve ben de ‘Tamam, yapamayacağım’ dedim.’’

‘’Ancak, Perşembe günü de söylediğim gibi, bu ailemiz için özel bir hafta sonu. Bu hafta sonu daha da iyiye gidebilirdi ancak ikimiz de iyi sonuçlar aldık ve söylemeliyim ki aylar sonra yaptığı dönüş inanılmaz oldu.’’

‘’İlk turlarda, yarışmaya alışık olmadığını gördük ve geçişler de dahil, bazı hatalar yaptı. Ancak yine de, son tura kadar inanılmazdı.’’

‘’Pite geldiğindeki tepkisi normaldi çünkü durumun nasıl olduğunu herkesten iyi biliyor.’’

‘’Yedinci sırada bitirmeyi hak etti ve tüm hafta sonu boyunca inanılmaz bir iş çıkardı.’’

Marc'ın Honda’dan takım arkadaşı Pol Espargaro ise, Portekiz GP’sinden çekilmek zorunda kaldı çünkü yarış başladıktan dört tur sonra arka frenleri bozuldu ve takımı bu sorunun neden olduğunu bilmiyordu.

Espargaro, konu hakkında şöyle söyledi: ‘’Nasıl ve neden olduğunu bilmiyoruz, özellikle de arka frende bozulan şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. İlk turda, arka frenlerimi tamamen kaybettim.’’

‘’İkinci turda da motosiklette çok yumuşak bir his vardı ve üçüncü turda, bir sorunumuz ortaya çıkmıştı.’’

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Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Editör Lewis Duncan

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