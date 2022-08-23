Alex Marquez, MotoGP'de Honda'yla devam edecek "motivasyona sahip değilmiş"

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MotoGP'de iki podyumu bulunan Marquez, MotoGP'deki ilk yarışına 2020 yılında Honda ile çıkmıştı ve kariyerine Honda motosikletleriyle devam etmişti ancak gelecek yıl Ducati motosikletlerine geçecek çünkü 2023 için Gresini ile anlaştı ve Enea Bastianini'nin yerini alacak.

Marquez'in iki kez podyuma çıktığı MotoGP'deki ilk yılındaki performansı gelecek için ümit vericiydi ancak Marquez, diğer Honda sürücülerinde de olduğu gibi RC213V'ye geçilmesinin ardından 2020'deki performanslarını tekrarlamakta zorlandı.

LCR Honda'dan ayrılarak Gresini'ye geçecek olan Marquez'in yerini Alex Rins alacak. Rins, direkt olarak Honda ile 2 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Autosport'a konuşan Marquez, hem kendisinin hem de LCR Honda'nın bir değişime ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Marquez ayrıca, ayrılma kararını takıma söylediğinde 2023 için elinde başka bir takımdan teklif olmadığını ve o dönemde koltuk bulamamasının gerçek bir risk olduğunu söylüyor.

Marquez, "Sachsenring'de geleceğimle alakalı direkt olarak takım menajeri ile görüştüm, sergilenebilecek en iyi yaklaşım bu ve insanların neler istediğini görüyorsunuz."

"Onunla konuştum ve 'Lucio, bence benim bir değişime ihtiyacım var. Bence takım olarak sizin de bir değişime ihtiyacınız var. Burada kalmak için gerekli motivasyona sahip değilim. Takımla gerçekten mutluyum ama bence motosiklet değişimine ihtiyacım var.' dedim."

"Ona bunları söylediğimde bana herhangi bir teklif gelmemişti, bu yüzden Lucio'ya 'Belki de gelecek yıl evde olacağım.' da dedim.

"Ancak özellikle de motosikleti için motivasyonum bulunmayan bir takımı takip etmeye devam etmeyeceğim. Benim bu konuşmamın ardından Rins'le görüşmeye başladılar ve ben de başka takımlarla görüştüm. Şanslıyım ki Gresini'de fırsat buldum."

"Dürüst olmam gerekirse, 2023'te sürüş yapmamam opsiyonlardan biriydi çünkü Superbike'a ya da başka bir şampiyonaya gitme adımı o esnada masada yoktu."

"Kendime şöyle dedim: Burada [MotoGP] yer yoksa bir yıl beklersin ve hayatındaki diğer hedefini görürsün."

"Şanslıyım ki Gresini opsiyonum vardı ve ama açıkça konuşacak olursam, hayatta başka şeylere yönelmek de opsiyonlardan biriydi." dedi.

Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, kendisinin Almanya'da takımdan ayrılmak istediğini söylemesinden önce Honda'nın zaten mevcut sürücü kadrosunu değiştirmeyi düşündüğünü ve Honda'nın bu tutumunun da onun ayrılma kararını güçlendirdiğini dile getirdi.

"Bence iki taraf için de benzer bir his vardı. Honda da nedense sürücülerini değiştirmeleri gerekiyormuş gibi hissetti ve değişiklik yapmak istedi. Bu konuya çok girmeyeceğim."

"Ancak sürücüleri değiştirme kararı Honda'nındı. Beni, Pol'u [Espargaro] değiştirme fikirleri onlarındı. Taka [Nakagami] ile neler olacak göreceğiz."

"Bu pozisyonda takımla devam etmenin bir opsiyon olmadığı benim için çok açıktı."

Honda, geçtiğimiz günlerde, son zamanlarda içlerinde bulunduğu zor zamanlardan çıkmak için düşünce yapılarını değiştirmeleri gerektiğini söylemişti ve bu yüzden de 2023 için sürücü kadrosunda değişimlere gidildi.

Rins ile LCR Honda için anlaşılırken, 2020 Dünya Şampiyonu Joan Mir'in de fabrika takımına katılması bekleniyor.

Ancak Marquez, sürücü kadrosunda değişimlere gidilmesinin, test sürelerinin çok sınırlı olduğu bu dönemde Honda'nın sorunlarını çözeceğini düşünmüyor.

"Günün sonunda yeni sürücülerin Suzuki, Yamaha ya da Ducati'den gelmesi fark etmiyor. Sezon sonunda sadece bir test var ve bir testle gelecek sezon için motosikleti değiştiremeyeceksiniz.

"Ancak gelecek yıl ne yapmaları ve neyi geliştirmeleri gerektiğine dair iyi yorumlara sahipler çünkü şu an tüm Honda sürücüleri aynı yorumlara ve sorunlara sahipler."

"Bence yeni şeyler denemek için düşünce yapılarını biraz değiştirmeleri gerek. Sezonun bir noktasında biraz kayboldukları bir gerçek ancak bence şimdi doğru yolda gitmeye çalışıyorlar ve sezonun sonunda onlarda ne olduğunu göreceğiz."

Alex Marquez, Team LCR Honda Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images