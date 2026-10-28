MotoGP Avustralya GP

Alex Marquez: "Sprint yarışlarının sayısı genç sürücülerin geleceğini tehdit ediyor"

Alex Marquez, uzayan takvim ve her hafta sonu düzenlenen sprint yarışlarının yarattığı sakatlık riskine dikkat çekerek organizatörleri genç yetenekleri korumaya davet etti.

Rachit Thukral Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 28 Eki 2026 19:30

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MotoGP'de yarış iptalleri ve peş peşe gelen sakatlıkların gölgesinde geçen Avustralya Grand Prix’sinde padoğun en çok konuşulan konularından biri artan yarış temposu ve sürücüler üzerindeki baskı oldu. Phillip Island hafta sonunda griddeki 22 sürücünün dördü sakatlıklar nedeniyle yarış dışı kalırken, toplam altı pilot yarışa katılamayacaktı. Sezon genelinde ise 10 farklı pilotun sakatlıklarla boğuşması bardak taşıran son damla oldu.

Geçirdiği omurga ve köprücük kemiği kırıklarının etkilerini hâlâ hisseden Alex Marquez, F1 tarzı altı sprint yarışlık bir modelin daha ideal olacağını savunurken, 2027’de uygulanması planlanan çift sıralama turlu yeni format ve ağırlaştırılan medya yükümlülüklerine tepki gösterdi.

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Kendi kariyerinden ziyade Pedro Acosta ve Fermin Aldeguer gibi spora yeni adım atan genç yeteneklerin geleceğinden endişe duyduğunu belirten Marquez, şunları söyledi: "Pist üstünde sürücülerden istenen şeyler artık biraz fazla olmaya başladı. Tamamen pistteki seanslardan bahsediyorum, inanılmaz derecede yüksek bir risk söz konusu.”

“Her geçen gün daha da hızlanıyoruz ve limitlerde sürdüğümüz tur sayısı giderek artıyor. Şovu artırmak için formatı değiştirdiler ancak daha fazla şov, aynı zamanda daha fazla risk anlamına geliyor. Sprint yarışlarının geldiği günden bu yana sakatlık sayıları tavan yaptı.”

“Ben 30 yaşındayım, bu durum beni doğrudan etkilemez. En fazla bir yıl erken ya da geç emekli olurum. Ancak şampiyonanın asıl koruması gereken kişiler Fermin ve Pedro gibi henüz 20 yaşındaki gençlerdir."

Alex Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Bu kadar çok yarış ve sprint temposuyla kariyerlerini sürdürmeleri onlar için çok karmaşık olacak. Takvimdeki sprint yoğunluğu genç yeteneklerin geleceğini doğrudan tehdit ediyor.”

“Şampiyona yönetimi efsaneler yaratmayı hedeflemeli. Ancak bu efsaneler sadece kısa vadeli değil, uzun vadede de ayakta kalabilmeliler.”

“Sezon içindeki sprint yarışı sayısı yarı yarıya düşürülmeli. Tıpkı Formula 1’de olduğu gibi altı civarında sprint yarışı olması mükemmel bir denge sağlardı."

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- Motorsport.com Ekibi

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