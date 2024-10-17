Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Avustralya GP

Alex Marquez: "Mir'in Japonya'daki kazadan sonra yaptığı yorumlar mantıksızdı"

Alez Marquez, Joan Mir’in eleştirilerini Motegi kazasının ardından yaşadığı yüksek duygulara bağlıyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Joan Mir, Repsol Honda Team, Alex Marquez, Gresini Racing crash

Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez, Japonya'daki en son MotoGP yarışının hemen ardından Honda sürücüsü Joan Mir tarafından medyada yapılan yorumlara “şaşırdığını” söyledi.

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, Marquez'in yarışın ilk turunda kontrolü kaybederek Honda’sına çarptığı ve bu nedenle yarış dışı kaldığı olayın ardından Marquez'e tepki gösterdi. Marquez'in Ducati'si, Mir'in motosikletinin arkasına takılmış ve ikili yarış dışı kalmıştı.

Mir, Marquez'in bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde alması gereken uzun tur cezasının açıklanmasından kısa bir süre önce “çılgın” olayla ilgili yorumlarını yaptı.

O sırada Mir çarpışmanın hiç soruşturulmadığı izlenimine kapılmıştı. Bu durum Mir'in hem hakemlere hem de kazanın sorumluluğunu kabul eden ve daha sonra Mir'den özür dilediğini açıklayan Marquez'e ciddi eleştiriler yöneltmesine neden oldu.

Perşembe günü Avustralya'da konuşan Marquez, “Mir'in tepkisi beni şaşırttı.”

“Çünkü bana söylediği şeyler, basında dün okuduklarımla hiç örtüşmedi.”

“Joan basında konuştuğunda sinirlendi ve pek mantıklı konuşmadı. Uzun tur cezası konusunda yarış yönetimine kızgındı.” dedi.

Marquez, uzun tur cezasının gerekçesi olarak başka birinin yarışını mahvettiğinin söylendiğini belirtti ve şu örneği verdi: “Ama Jack Miller, Mandalika’daki yarışta üç sürücüyü yarış dışı bıraktı ve ceza almadı.”

Alex Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, bu hafta sonuna girerken puan sıralamasında 12. sırada yer alıyor ve sezon boyunca sadece bir kez podyuma çıkarak Almanya Grand Prix’sinde üçüncü oldu.

Mir ise 20. sırada yer alıyor ve tüm Honda sürücüleri için çok zorlu geçen bu yıl nadiren puanlara ulaşabildi. İspanyol sürücünün hız eksikliği talihsiz olaylarla daha da arttı.

Mir, “Bu sadece kötü şansla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda yanlış zamanda yanlış yerde olmak. Arkada mücadele ederken bu tür şeyler her zaman olur.” dedi.

Bununla birlikte Mir, hafta sonunda yenilenmiş Phillip Island pistinde yarışacak olması nedeniyle daha iyimser bir ruh hali içindeydi.

Mir, “Bunun bize yardımcı olacağını umuyorum.”

“Bu pist her zaman özeldir. Sevdiğim ve geçmişte hızlı olduğum bir pist.”

“Phillip Island biraz farklı. Belki ilerlememizi gösterebileceğimiz bir pisttir, belki de değildir!” dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Lorenzo: "Ducati'de iki yıl daha kalsaydım şampiyon olacağımızdan eminim"
Sonraki haber Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

MotoGP
Avustralya GP
Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi
Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"

Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"

Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "Piastri, Norris'i desteklemek için 'fazla iyi' bir pilot"
Haas'ın bir üyesi Steiner'ın takımda yarattığı "korku ve dehşet ortamı" hakkında konuştu

Haas'ın bir üyesi Steiner'ın takımda yarattığı "korku ve dehşet ortamı" hakkında konuştu

Formula 1
Haas'ın bir üyesi Steiner'ın takımda yarattığı "korku ve dehşet ortamı" hakkında konuştu
Alex Marquez
Daha fazlası
Alex Marquez
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli

MotoGP
Japonya GP
Mir, Motegi'deki “çılgın” ilk tur kazası nedeniyle Alex Marquez'e öfkeli
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP
San Marino GP
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

MotoGP
Aragon GP
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Son Haberler

Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"

Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"

F1 Formula 1
Piastri: "Red Bull'un yaptığı şey çok açık bir kural ihlâli!"
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"

F1 Formula 1
Amerika GP
Lawson: "Red Bull koltuğu uzak bir hedef"
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?

F1 Formula 1
Amerika GP
Ferrari, Austin'e neden büyük bir güncelleme getirmedi?
Norris'ten Red Bull'a eleştiri: "Sınırların içinde kalmalısınız"

Norris'ten Red Bull'a eleştiri: "Sınırların içinde kalmalısınız"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris'ten Red Bull'a eleştiri: "Sınırların içinde kalmalısınız"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye