Alex Marquez: "Mir'in Japonya'daki kazadan sonra yaptığı yorumlar mantıksızdı"

Gresini Ducati sürücüsü Alex Marquez, Japonya'daki en son MotoGP yarışının hemen ardından Honda sürücüsü Joan Mir tarafından medyada yapılan yorumlara “şaşırdığını” söyledi.

2020 MotoGP şampiyonu Joan Mir, Marquez'in yarışın ilk turunda kontrolü kaybederek Honda’sına çarptığı ve bu nedenle yarış dışı kaldığı olayın ardından Marquez'e tepki gösterdi. Marquez'in Ducati'si, Mir'in motosikletinin arkasına takılmış ve ikili yarış dışı kalmıştı.

Mir, Marquez'in bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde alması gereken uzun tur cezasının açıklanmasından kısa bir süre önce “çılgın” olayla ilgili yorumlarını yaptı.

O sırada Mir çarpışmanın hiç soruşturulmadığı izlenimine kapılmıştı. Bu durum Mir'in hem hakemlere hem de kazanın sorumluluğunu kabul eden ve daha sonra Mir'den özür dilediğini açıklayan Marquez'e ciddi eleştiriler yöneltmesine neden oldu.

Perşembe günü Avustralya'da konuşan Marquez, “Mir'in tepkisi beni şaşırttı.”

“Çünkü bana söylediği şeyler, basında dün okuduklarımla hiç örtüşmedi.”

“Joan basında konuştuğunda sinirlendi ve pek mantıklı konuşmadı. Uzun tur cezası konusunda yarış yönetimine kızgındı.” dedi.

Marquez, uzun tur cezasının gerekçesi olarak başka birinin yarışını mahvettiğinin söylendiğini belirtti ve şu örneği verdi: “Ama Jack Miller, Mandalika’daki yarışta üç sürücüyü yarış dışı bıraktı ve ceza almadı.”

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Alex Marquez, bu hafta sonuna girerken puan sıralamasında 12. sırada yer alıyor ve sezon boyunca sadece bir kez podyuma çıkarak Almanya Grand Prix’sinde üçüncü oldu.

Mir ise 20. sırada yer alıyor ve tüm Honda sürücüleri için çok zorlu geçen bu yıl nadiren puanlara ulaşabildi. İspanyol sürücünün hız eksikliği talihsiz olaylarla daha da arttı.

Mir, “Bu sadece kötü şansla ilgili bir durum değil. Aynı zamanda yanlış zamanda yanlış yerde olmak. Arkada mücadele ederken bu tür şeyler her zaman olur.” dedi.

Bununla birlikte Mir, hafta sonunda yenilenmiş Phillip Island pistinde yarışacak olması nedeniyle daha iyimser bir ruh hali içindeydi.

Mir, “Bunun bize yardımcı olacağını umuyorum.”

“Bu pist her zaman özeldir. Sevdiğim ve geçmişte hızlı olduğum bir pist.”

“Phillip Island biraz farklı. Belki ilerlememizi gösterebileceğimiz bir pisttir, belki de değildir!” dedi.